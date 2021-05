Princ Harry s glumcem Daxom Shepardom u njegovu podcastu Armchair Expert razgovarao je o svojem djetinjstvo, kraljevskoj obitelji i počecima veze s Meghan.

Dva mjeseca nakon što je sa suprugom Meghan Markle dao eksplozivni intervju Opri Winfrey, princ Harry gostovao je u podcastu Armchair Expert, čiji je voditelj holivudski glumac Dax Shepard. U tom je pojavljivanju otkrio još nepoznatih detalja o svojem životu i odnosu s kraljevskom obitelji.

Tijekom 90-minutnog intervjua Harry je, među ostalim, priznao je da je i ranije htio napustiti "firmu" te je svoj život s kraljevskom obitelji opisao kao mješavinu "Trumanova showa" i zoološkog vrta.

"To je posao, zar ne? Nasmijete se i gurate dalje. Kada sam bio u svojim ranim dvadesetima, razmišljao sam o tome kako ne želim taj posao, ne želim biti tamo. Pogledajte što su napravili mojoj mami, kako ću se ikada skrasiti i imati obitelj kad znam da će se to opet dogoditi?" kazao je Harry. Priznao je i kako je osjećao da se nikada nije uklopio u kraljevsku obitelj te se često osjećao bespomoćno.

"Bio sam iza kulisa, vidio sam poslovni model i kako stvari funkcioniraju i nisam htio biti dio toga", dodao je, no istaknuo je i kako je svjestan da je rođen sa zlatnom žlicom u ustima, ali smatra da se promijenio otkako je napustio kraljevske dužnosti.

Kazao je i kako je njegov otac princ Charles patio zbog odgojnih metoda kraljice Elizabeta i princa Philipa pa se zato ponašao prema svojoj djeci onako kako su se njegovi roditelji odnosili prema njemu, što je nazvao genetskom boli te je naglasio kako će učiniti sve kako to ne bi prenio na svoju djecu.

"Ne mislim da bismo trebali u ikoga upirati prstom, ali kada je riječ o roditeljstvu, ako sam ja iskusio određenu bol i patnju zbog boli koju su pretrpjeli moj otac ili moji roditelji, pobrinut ću se prekinuti taj krug i ne prenositi to dalje", ispričao je Harry.

Dotakao se i svoje razuzdane mladosti te je natuknuo da je imao problema s alkoholom i drogama, a za to je okrivio traume iz djetinjstva.

"Povezao sam sve točkice i evo me, preselio sam se s obitelji u SAD. To nije bio plan, no ponekad morate donositi odluke za dobrobit svoje obitelji i psihičkog zdravlja", naglasio je, a opisao je i kako je izgledao njegov prvi susret s Meghan u Londonu 2016. godine, dok su još tajili svoju vezu od javnosti.

"Kada je Meghan prvi put došla u London, dogovorili smo susret u supermarketu. Pretvarali smo se da se ne poznajemo i slali jedno drugom poruke. Ljudi su me počeli čudno gledati i prilaziti mi da me pozdrave. Na glavi sam imao šiltericu i gledao sam u pod, pokušavajući se sakriti. Nevjerojatno je koliko žvakaćih guma ima na podu supermarketa", prisjetio se.

Otkrio je i da mu je Meghan otvorila oči da može izgraditi vlastiti život izvan palače te je naglasio da život na dvoru nije kao iz bajke, kako ga mnogi zamišljaju. Zbog Meghan je počeo odlaziti i na terapije, dok se prije nje, kako je kazao, pretvarao da je sve u redu.

"Kada sam počeo odlaziti na terapije, osjetio sam se kao da se raspuknuo balon. Izvukao sam glavu iz pijeska i dobro je protresao. Podsjetio sam se na svoj privilegirani položaj i rekao si da je vrijeme da se prestanem žaliti. Shvatio sam da moram promijeniti stvari i zapitao se kako ih mogu napraviti drugačije, učiniti svoju mamu ponosnom i iskoristiti platformu za neke stvarne promjene", rekao je.

"Osvrćući se na prošlost, shvaćam da pomaganje drugim ljudima pomaže. Kada iskusite patnju, ne želite i da drugi ljudi pate", naglasio je.

Istaknuo je i prednosti života u SAD-u.

"Otkako živim u Los Angelesu, mogu podići glavu i osjećati se drugačije. Ramena su mi se spustila, kao i njezina, možemo se šetati naokolo i osjećati se malo slobodnije, mogu voziti Archieja na biciklu, za što inače nikada ne bih imao priliku", kazao je Harry, koji je u podcastu promovirao i svoj novi projekt s Oprom Winfrey, emisiju o mentalnom zdravlju "The Me You Can't See".