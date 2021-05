Meghan Markle jako se brine o tome da detalji o njezinu sinu Archieju ne izlaze u javnost, a maleni danas slavi svoj drugi rođendan.

Sin britanskog princa Harryja i Meghan Markle, maleni Archie Montbatten-Windsor, slavi svoj drugi rođendan. Čestitke za rođendan stigle su u SAD iz daleke Velike Britanije, a kraljevska je obitelj uz fotografiju Harryja, Meghan i Archieja svom malenom članu poželjela sve najbolje.

Harry i Meghan jedini nisu htjeli javno čestitati godišnjicu Williamu i Kate, morali su to učiniti na svoj način?

Prema navodima izvora bliskih kraljevskom paru, Archie će se s prabakom, kraljicom Elizabetom II. čuti preko Zooma, javlja Mirror. Unatoč tenzijama koje su nastale zbog intervjua koji su Harry i Meghan dali još u ožujku voditeljici Opri Winfrey, kraljevska će obitelj sve nesuglasice ostaviti sa strane kako bi proslavila veliki dan za malenog Archieja, kojeg nisu vidjeli već 18 mjeseci. U spomenutom intervjuu Meghan je između ostalog izjavila kako je jedan član kraljevske obitelji bio zabrinut zbog toga kakvu će Archie boju kože imati te je ispričala sve probleme vezane za njegovu titulu.

Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today. 🎈 📸 Dominic Lipinski / PA Images

Archie će rođendan provesti sa svojim roditeljima u njihovu domu u kalifornijskom Montecitu, a uskoro bi na svijet trebala doći i njegova sestra.

Meghan Markle nastoji da detalji o njezinu sinu ostanu tajna te rijetko govori o njemu, no nekoliko je puta spomenula kako je Archie vrlo mirno dijete. "Ima predivan temperament, jako je miran", rekla je jednom prilikom te je komentirala kako je baš poput anđela. Njegov je temperament jedno vrijeme i brinuo bivšu glumicu jer je bio izrazito tih dok je spavao. Toliko tih da je ponekad pazila diše li uopće. Govorila je kako bi voljela da je malo živahniji samo da zna da je s njime sve u redu.

Happy birthday to Archie, who turns two today. 🎂



📸 Chris Allerton pic.twitter.com/HwvTBzphJu