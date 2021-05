Obožavatelji kraljevske obitelji ljute se zbog nove Archiejeve fotografije koju su objavili Meghan Markle i princ Harry povodom njegovog drugog rođendana.

Obožavatelji britanske kraljevske obitelji ne kriju ljutnju zbog najnovije fotografije malenog Archieja koju su njegovi roditelji, princ Harry i Meghan Markle objavili povodom proslave njegovog drugog rođendana.

Naime, na crnoj-bijeloj fotografiji koja se nalazi na službenoj stranici njihove humanitarne fondacije Archewell, malenom dječaku se ne vidi lice, nego samo kako stoji na travnjaku okrenut leđima i u rukama drži uzicu s nekoliko velikih balona u obliku srca i zvijezda.

Iako su ga prethodno u već nekoliko navrata pokazali pa čak i kad je slavio prvi rođendan, ovo nije prvi put da dječaku upravo na službenim fotografijama u posljednje vrijeme skrivaju lice, jedna od takvih bila je ona objavljena povodom Međunarodnog dana žena. A obožavatelje je razočarala i njihova posljednje božićna čestitka obzirom da je bila napravljena u formi ilustracije pa opet nisu mogli jasno vidjeti kako maleni izgleda.

Stoga ne kriju svoju ljutnju i negativni komentari brzo su se proširili društvenim mrežama.

"Archiejevo lice je top tajna, to je smiješno", "Sram ih je Archiejeva lica? Sigurna sam da je preslatki dječak koji se zabavlja sa svojim balonima", "Ne razumijem zašto objavljuju uopće ovako nešto", "Zašto mu nikada ne žele pokazati lice, je li to zato što to nije on ili su tako pretenciozni? Djecu Williama i Kate uvijek viđamo, pa zašto ne bismo i Archieja", napisali su razočarani obožavatelji kraljevske obitelji.

Međutim jedan dio odobrava skrivanje Archiejeva lica što su također jasno dali do znanja.

"Zašto bi pokazali njegovo lice, nakon svega kroz što je prošao, kroz komentiranje njegove kose i kože, ostavite to maleno dijete na miru", "Trebali biste biti sretni što su unaprijed mislili na to. On je dijete i zaslužuje privatnost. Kad bude punoljetan sam će odlučiti što želi", "Hvala što se ovo podijelili s nama. Koliko razumijemo želite osigurati njegovu privatnost. Sretan rođendan, mladiću", drugi je dio komentara na društvenim mrežama.

Inače, Meghan i Harry sinov su rođendan iskoristili kao priliku da potaknu sve na doniranje novca potrebnog za cjepivo protiv koronavirusa za ljude u siromašnijim, nerazvijenijim zemljama svijeta.

"Ove godine svijet nastavlja svoj put prema oporavku od COVID-a. Ipak, mnoge obitelji još se bore s učinkom ove pandemije. Dok su neka mjesta na rubu oporavka, u mnogim dijelovima svijeta zajednice nastavljaju patiti. Mi možda osjećamo da je normalan život iza ugla, no moramo se podsjetiti da u velikom dijelu svijeta, posebno u zemljama u razvoju, učinkovita distribucija cjepiva tek treba početi", napisali su na službenoj web stranici.