Princ Harry odlučio je s Oprah Winfrey pokrenuti seriju o mentalnom zdravlju u kojoj će sudjelovati i neke od najvećih zvijezda današnjice.

Princ Harry jedan je od kreatora i izvršni producent emisije o mentalnom zdravlju "The Me You Can't See" koji će snimati zajedno s medijskom mogulicom i voditeljicom Oprom Winfrey, a njezino emitiranje počinje uskoro i neće biti besplatno.

36-godišnji Harry najavio je u videu u kojem upozorava da većina ljudi u sebi nosi neki oblik neriješene traume, gubitka ili tuge. Time je dao naslutiti da će u emisiji biti riječ i o njegovom vlastitom mentalnom zdravlju i gubitku majke, princeze Diane, kao i svega kroz što prolazi otkako je Meghan Markle postala dio britanske kraljevske obitelji, odnosno njegova supruga.

U višedijelnoj emisiji emitirat će se i intervjui s pjevačicom Lady Gagom, glumicom Glenn Close i NBA zvijezdama DeMarom DeRozanom i Langstonom Gallowayem koji će gledateljima pokušati pomoći oko problema s mentalnim zdravljem i emocionalnom dobrobiti. Nadilazat će kulturu, dob, spol i socioekonomski status kako bi destgmatizirao krajnje neshvaćenu temu i pružio gledateljima nadu, poručujući im da nisu sami u svojim borbama.

Emisija bi s prikazivanjem trebala početi 21. svibnja najavio je Oprah Winfrey u priopćenju za medije kao i na društvenim mrežama, a Harry je rekao da se nada da će njegov najnoviji projekt pokazati da se u svakoj ranjivosti nalazi i snaga.

Vijest je to koja dolazi dva mjeseca nakon šokantnog intervjua koji su Harry i Meghan upravo snimili s Oprom, a u kojem se između ostalog progovorili o vlastitim borbama s mentalnim zdravljem.