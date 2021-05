Odnos između princa Harryja i Williama dodatno se pogoršao, barem tako tvrdi njihov zajednički prijatelji.

Unatoč glasinama o pomirenju između princa Harryja i njegova brata, princa Williama ipak neće doći. Štoviše napetost među braćom dodatno se povećala, što je za US Weekly izjavio njihov zajednički prijatelj.

No stručnjaci koji se godinama bave životima članova kraljevske obitelji, ipak vide nadu za njihovo pomirenje i poboljšanje odnosa.

"Između njih je sve jednostavno funkcioniralo, nisu se svađali i život im je bio jednostavan. A onda se taj odnos pretvorio u nešto teško, osobne probleme koji su se pojavili izložili su na vidjelo javnosti, a da je tako mogli smo uvjeriti u posljednjih godinu i pol dana", izjavio je Tom Bradby za britanski The Times.

Dodao je i kako se nada da čavrljanje braće na sprovodu princa Philipa može značiti dobru stvar, a s time se ranije složio i autor knjige "Prince Philip’s Century 1921-2021: The Extraordinary Life of the Duke of Edinburgh" Robert Jobson.

"Mislim da su stvarno razgovarali i ako je to maleni korak prema poboljšanju njihova odnosa, to je jako dobro. Vrijeme će uskoro pokazati jesu li uspjeli", zaključio je.

Da je u lošim odnosima s bratom, potvrdio je sam princ Harry kada je u ožujku snimio intervju s Oprom Winfrey, u kojem je sudjelovala i njegova supruga Meghan Markle.

"Trenutačno se među nama nalazi jedan jako veliki prostor. Poznajem Williama do srži, zajedno smo prošli pakao i puno toga proživjeli, ali završili smo na različitim putevima", izjavio je Harry i dodao kako smatra da je William zarobljenik sustava.

Međutim njegov brat se s time ne slaže i ne gleda na to na takav način.

"William prihvaća da je njegovo pojavljivanje u javnosti i to da se često nalazi u centru pažnje, dio njegova posla i to mo je u redu. On svoju buduću ulogu kralja shvaća vrlo ozbiljno, smatra to velikom čašću i privilegijom. Monarhija i njegova obitelj bit će mu uvijek na prvom mjestu", uzjavio je Jobson.

Princ William drugi je po redu za prijestolje, odmah iz svog oca princa Charlesa, a Harry tek šesti jer se ispred njega nalaze Williamova djeca koju je dobio u braku s vojvotkinjom Kate Middleton koju u budućnosti čeka titula kraljice.