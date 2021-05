Maja Bajamić se u intervjuu za DNEVNIK.HR prisjetila svojeg sudjelovanja i pobjede u showu "Tvoje lice zvuči poznato", u kojem je opet gledamo, a odala nam je i neke detalje iz privatnog života.

Pjevačicu Maju Bajamić imali smo priliku gledati u dva showa Nove TV od kojih je u jednom odnijela i pobjedu.

Atraktivna Splićanka publiku i žiri već je jednom osvojila u showu "Tvoje lice zvuči poznato" u kojem je pobijedila 2018. godine, dok je prošle godine u showu "Farma: More i Maslina" osvojila i srce jednog natjecatelja. O svemu tome progovorila je u intervjuu za DNEVNIK.HR koji je dala povodom All stars sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" koja je okupila osam najboljih natjecatelja iz prethodnih sezona, a koji gledamo svake nedjelje na Novoj TV.

"Vratila sam se svojem području. To je muzika, ples, pjevanje, gluma. To je ono što živim i mislim da sam gdje trebam biti", rekla nam je Maja koju je jako razveselio povratak u show koji je za nju, kako kaže, bio prekrasno i nezaboravno iskustvo.

"To me trajno promijenilo nabolje, omogućilo mi da me ljudi napokon vide u svoj svojoj punini kroz te druge likove koje sam utjelovljavala. Vidjeli su moje brojne talente za koje do tada nisu znali i otkrila su se tu još brojna polja na kojima se ja mogu ostvariti, u očima drugih. Ja sam, naravno, za njih znala i prije", kazala nam je Bajamić, a iako zvuči samouvjereno, priznala je da je prema sebi inače jako kritična.

"Ja sam sama sebi najveći kritičar, dovedem se do iznemoglosti, vježbam i nikad nije dovoljno dobro, i nakon treninga opet idem na trening... Najteže mi je sebe samu izdržati u tom procesu", otkrila nam je Maja koja je tek nakon pobjede u showu shvatila da je možda previše kritična prema sebi.

"Ja to živim, gubim se u tim ulogama", priznala nam je. Od svojih nastupa posebno pamti Arethu Franklin koja je bila njezina prva transformacija u showu.

"Tu sam baš ubila", pohvalila se Bajamić. "Pamtim i Michaela Jacksona, za njega sam baš puno radila, Indiru i Catherine Zetu Jones", izdvojila je još neke od svojih omiljenih transformacija iz sezone u kojoj je pobijedila. Kaže i da joj nije problem transformirati se u muškarca.

"Znam dobro ući u energiju muškarca. Ja sam žena u muškom svijetu, pjevanje je biznis u kojem, nažalost, još vladaju muškarci pa me život na to pripremio", istaknula je.

Priznala nam je i u kakvom je odnosu s bivšim farmerom Silvijom koji joj je tijekom showa nekoliko puta izjavio ljubav.

"Nema tu ništa, to je bila jedna simpatija koja se dogodila na Farmi, ali više s njegove nego s moje strane od samog početka. On je stvarno dobar i iskren dečko koji je iznio svoje emocije i osjećaje pismom. To se danas više ne događa pa je meni to bilo jako simpatično", kazala je Bajamić koja nakon izlaska iz Farme nije održala kontakt sa Silvijom i ostalim Farmerima jer je odmah uletjela u drugi projekt, odnosno u snimanje All stars sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato".

"Farma mi je bila prekrasno iskustvo i obožavam prirodu i definitivno ću jednog dana živjeti na Farmi", dodala je.

Zanimalo nas je i zašto je na Instagramu, gdje broji gotovo 50 tisuća pratitelja, donedavno pratila samo jednu osobu, i to glazbenika Davida Vurdelju, poznatijeg po umjetničkom imenu Baby Dooks.

"On mi je producent i trenutno sam fokusirana samo na muziku. Sve ostalo me distraktira i jednostavno ne želim pratiti druge ljude, sama sam sebi u fokusu", otkrila nam je za kraj, no naravno, u međuvremenu je Maja zapratila i svoju ekipu iz novog TLZP-a.

