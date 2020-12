Na tajnoj lokaciji, daleko do znatiželjnih pogleda, Silvio i Maja napokon uživaju u svojih pet minuta. Međutim, čini se da idila nije tako dugo trajala. Ne samo da Maja preispituje svoj odnos sa Silvijem i u kojoj je fazi već im je planove pomrsila i Mia, koja je pred njih stavila novi izazov.

Čini se kako je interes za tajnu lokaciju ovih dana porastao više nego interes za zbivanja na samoj Farmi. Razlog tomu ovoga puta nisu nikakve tenzije, već, nadaju se mnogi, početak ljubavne priče između Maje i Silvija, koji su jedva dočekali priliku da se malo distanciraju od ostalih i razgovaraju o svojem odnosu.

''Obostrane su emocije, to je ono što je jedino bitno'', rekao je Silvio.

I dok Silvio ne skriva svoje osjećaje prema Maji, čini se kako Maja ima svoju filozofiju.

''Znači, da smo vani, vjerujem da bi to krenulo u nekom romantičnom smjeru, ja bih sigurno bila opuštenija, to je sigurno'', kaže.

I dok Maja strahuje što će njezin otac reći, i ne sluti da neće još dugo imati razloga za brigu. Naime, tajni farmeri ubrzo su dobili Mijino pismo u kojem je pisalo da spakiraju svoje stvari, a Josip je odmah posumnjao što slijedi.

''Sigurno nas očekuje neka borba. Uvijek se Mia pojavi kad je duel ili neko izbacivanje, tako da Mia donosi nesreću'', zaključio je Josip.

Nažalost, ovog se puta nije prevario. Pred četvero tajnih farmera postavljen je izazov.

''Kao što vidite, iz ovih košara ispred sebe uzimat ćete ključeve, tim ključevima otključavat ćete lokote iza sebe. One koje uspijete otvoriti zajedno s ključem ćete donijeti i staviti na svoj štap s imenom. Tko na kraju ima najviše otključanih lokota, ostaje u igri za pola milijuna kuna'', objasnila im je.

O njihovu ostanku na Farmi sada je odlučivala samo sreća.

Više sreće ovoga su puta imali Tomislav i Silvio, pa je time Majinu i Josipovu vremenu na Farmi došao kraj.

''Vi više niste u utrci za pola milijuna kuna. Čestitke na svemu što ste dali i koliko ste se borili, no sada idete kući'', rečeno im je.

''Malo jesam tužan. Volio bih se vratiti na farmu, volio bih ostati do kraja, boriti se za tih pola milijuna, ali, eto, sreća je odigrala

svoje, tu sam izgubio i to je to'', iskreno je rekao.

''Apsolutno sve što se događa u mom životu ja ubacim u blender svoje duše, smiksam i pretvorim u ljubav i u tome sam dosta dobra. Sve što imam, što sam uzela i iskusila tu ide i dalje sa mnom i pretvorit će se u glazbu, u smijeh, u pokret, u ples, u vatru'', rekla je i Maja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.