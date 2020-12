Silvio i Maja su na "Farmi" privukli pozornost svojom ljubavlju, no jedna natjecateljica kvari tu idilu svojim stavom prema pjevačici.

Dok "Farmom" odjekuje Silvijeva zaljubljenost u Maju, ne može se reći da među svim kandidatima izviru pozitivni osjećaji. Maji u ljubavi možda cvjetaju ruže, no čini se da je na "Farmi" stekla i potencijalnog neprijatelja. Riječ je, naravno, o Dori s kojom nije našla zajednički jezik i prema kojoj gaji osjećaj netrpeljivosti.

Dora je svoje mišljenje o Maji odlučila podijeliti s Katarinom koja ju je otvoreno upitala o njihovom odnosu. "Svi bi htjeli nešto saznati, ali to je jasno od samog početka – ne sviđa mi se i to je to. Ja znam što Maja misli o meni, ona zna što ja mislim o njoj. Ja sam joj rekla u dvije rečenice, ona je rekla u deset, a na kraju mislimo isto“, zaključila je Dora priznavši da otpočetka nije oduševljena Majom.

"Ako imam nešto za reći o Maji, reći ću joj to u lice. Nemam potrebu to pred svima govoriti. Kod Maje me najviše smeta to što imam osjećaj da je svaki osmijeh osmijeh iz žuči, kao da se smije na silu. Mogu shvatiti da netko na taj način sebe želi prikazati sretnijim no što jest, ali malo je iritantna“ nastavila je Dora i na kraju zaključila: "Mislim da me Maja smatra konkurencijom u ovoj igri, u ovom showu“.

Proizlazi li netrpeljivost između Dore i Maje iz njihovog rivalstva ili je u pitanju istinsko neslaganje, nije sasvim sigurno, no Dora je zaključila kako se nema potrebu zbližavati s Majom jer ne moraju, kako kaže, svi biti prijatelji do kraja života. Dora je Maji posebno zamjerila način na koji joj se obraća, pa je tako priznala: "Ne sviđa mi se taj njezin napadački, agresivni, visokotonski i grubi glas. Barem se tako prema meni obraćala svaki put“.

Katarina cijelu situaciju ipak vidi malo Drugačije od Dore, pa je tako zaključila: "Vidim da se vide na neki način kao suparnice jer imaju obje jake kvalitete i da su obje sposobne. Mislim da bi njih dvije mogle biti baš dobre prijateljice kad bi zaboravile da je ovo igra gdje postoji ta nagrada“.

Pauzu za ogovaranje prekinula je farmerica Zdenka koja je po kratkom postupku završila raspravu. "Maja gore čisti, a vi ste došle ovamo tračati“, rekla je Zdenka i poručila Dori: "Maja radi, ali ti ne vidiš. Ti vidiš samo sebe. Vi ste mlade obje, ljubomorne jedna na drugu“. Nakon Zdenkine opaske, nitko nije imao ništa za dodati, a kako će se odnos između dvije suparnice razvijati, tek ostaje za vidjeti.

