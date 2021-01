Kada je zbog pandemije i potresa u ožujku prošle godine mir potražila u Trnbusima pokraj Omiša, na selu kod djeda i bake, pjevačica Maja Bajamić uzela je gitaru u ruke te djeci napisala i posvetila pjesmu "Srce moje". U međuvremenu su učenici jedne osnovne škole u Osijeku odlučili da upravo ta pjesma bude njihova himna za bolje sutra. Maja je detalje te Zaigrane dječje glazbene suradnje otkrila našem Davoru Gariću.

Maja Bajamić i klinci i klinceze Osnovne škole "Fran Krsto Frankopan" iz Osijeka odlučili su obojiti svijet u šarene boje. Na početku pandemije i prvog lockdowna, nakon potresa u Zagrebu, Maja je mir potražila na selu, kod bake i djeda, a društvo su joj radila djeca iz susjedstva. Uzela je gitaru u ruke i...

"Dogodila se pisma "Srce moje" koju sam im posvetila. Njima i svoj djeci čija su djetinjstva obilježena tim elementarnima nepogodama" kazala je Maja.

"Željela sam poslati poruku da sad ovo vrijeme iskoristimo zamišljajući da je sve to jedan loš san, malo lošiji, je l', i da u nama ljubav raste svaki dan, tako da jednog dana kada izađemo van obojimo svijet u šarene boje", dodala je.

Brzo nakon toga nastavila je svoju seosku avanturu, ovog puta na snimanju Farme, a kada je izašla iz te izolacije, dočekala ju je lijepa vijest učenika i učiteljica Osnovne škole Fran Krsto Frankopan iz Osijeka.

"Di mi zapravo šalju video i poruku da je ta pjesma u međuvremenu postala himna njihove škole, da je djeca jako vole, da je stalno pjevaju", pohvalila se pjevačica.

Nije dugo trebalo da se svi prime posla i snime videospot. Svatko iz topline svojeg doma.

"Najljepši dio pjesme mi je kad izađemo van i obojimo svijet u šarene boje. Poručujem svoj djeci svijeta - Još samo malo do novih grljenja! Hvala na svemu pjevačici Maji Bajamić", poručila joj je učenica OŠ Frana Krste Frankopana u Osijeku lara Tišler.

"Meni je bilo super snimati taj spot i odlično mi je bilo snimati u studiju i vidimo se svi kada prođe korona. Boook!" rekla je učenica Iva Crnković.

"Želimo postići poticanje empatije i podizanje svijesti o zajedništvu u nevolji. Nadam se da smo uspjeli u našoj namjeri da stvorimo malu dječju himnu koja će svima reći - niste sami", kazala je učiteljica Tena Duran.

Svoje djetinjstvo Maja itekako dobro pamti.

"Nažalost, bila sam dijete koje je bolovalo od astme, jednog malo težeg alergijskog oblika i borila sam se za svaki udah i izdah", prisjetila se pjevačica.

"Pamtim to svoje djetinjstvo kao bolno, ali sretno. Uvijek je bila ekipa na ulici. Nikad neću zaboraviti kad bismo zvali jedni druge. Od 14 do 17 sati je bio kućni red i mir, a onda u 17:01 ide: 'Majoooo, o'š izać?' Djetinjstvo je bilo ludo. Pa borbe ulica protiv ulice, to je u Splitu... pa gađanje vodenim balunima... Uvijek sam bila fajterica, uvijek sam bila mala berekinka", dodala je.

Ova je "berekinka" magistrirala sociologiju i pedagogiju, a završila je srednju medicinsku školu pa suosjeća s medicinskim osobljem u ovim izazovnim vremenima.

"Ja stvarno od srca skidam kapu i divim se ljudima koji prolaze cijelu ovu situaciju na bolničkim odjelima dajući nesebično svoj život svima onima kojima je potrebno i to je jedan poziv u kojem nema prestanka, dok si živ radiš nešto za druge ljude, to je nešto veliko", naglasila je.

Razbila je Maja brojne predrasude o atraktivnim ljepoticama svojim sudjelovanjem u Farmi Nove TV.

"Jedna žena koja je na pozornici sređena, kvalitetna, lijepa itekako može musti krave svaki dan, čistiti govna, raditi, kopati u vrtu, što god. Inače, to i je dio mog života, ja guštam biti u prirodi", priznala je Bajamić.

Talentirana Splićanka priprema nove pjesme i projekte pa nas na proljeće očekuju brojna iznenađenja s njezinim potpisom.

