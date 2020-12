Silvio Krstanović ističe kako će mu show "Farma More i Maslina" ostati u najljepšem sjećanju i da bi sve ponovio te da ne propušta pogledati emisije.

Iako se prije nekoliko dana izborio za ostanak u showu "Farma More i Maslina", Silvio Krstanović (27) nije mogao dugo uživati u toj pobjedi.

Naime, fitness trener je nakon izazova u otključavanju lokota ipak ispao iz realityja. No Silvio ne tuguje zbog toga.

"Na ''Farmi'' nikad nisam bio orijentiran na glavnu nagradu. Sve što sam ondje radio, bilo je bez glume i iz srca. Važnije bilo socijaliziranje, koje mi je nedostajalo posljednjih godina zbog prevelikog obujma posla i sportskog načina života. Nisam imao ambicija doći do finala, pogotovo ne protiv Tomislava, koji je moj favorit u showu i smatram da je zasluženo pobijedio u dvoboju'', ispričao je.

Kaže kako će mu show "Farma More i Maslina" ostati u najljepšem sjećanju i probudio mu je lijepa sjećanja. "Podsjetilo me na razdoblje kad sam putovao po svijetu s orkestrom u kojem sam svirao 13 godina", otkrio je Silvio. Zadovoljan je i načinom na koji se predstavio gledateljima.

"Predstavio sam se gledateljima baš onakav kakav i jesam. Sportaš, staložen, miran, promišljen i dobrog srca prema svima'', istaknuo je.

Kada bi imao priliku, fitness trener bi to sve opet ponovio, ali i sličan show bi mu odgovarao. "Ako bi me pozvali u sličan show, svakako bih pristupio i tom izazovu jer ugodno mi je biti pred kamerama", rekao je.

Silvio se nije sprijateljio samo s pjevačicom Majom Bajamić, kojoj je napisao pismo, i kaže da je mnogo ljudi s "Farme" s kojima je imao određenu komunikaciju i zajedničke teme. "S Dorom sam znao razgovarati o zajedničkim interesima, što se tiče fitnessa i bodybuildinga te našeg trenerskog posla. Andrijana mi je bila jedna od dražih farmerica s kojom sam obožavao pričati jer bi mi unosila veliku količinu smijeha i pozitive. S Tomislavom i Josipom te Princom sam također imao određenu komunikaciju i zajedničke teme koje su nas zbližavale", pojasnio je.

Show je obilježila Silvijeva ljubavna priča s Majom, a dio gledatelja je bio uvjeren da će se njihov odnos razviti u nešto više od prijateljskog, iako je fitness trener prije uslaska u "Farmu" izašao iz osmogodišnje veze i nije planirao novu vezu.



"S Majom sam ostvario odnos iz kojeg sam puno toga naučio jer je osoba koja ima veliko životno iskustvo iza sebe. Shvatili smo kako si više odgovaramo kao prijatelji nego kao partneri jer vodimo drugačije živote", objasnio je.

Na "Farmi" je naučio mnogo toga, a kako ističe, prvenstveno suživot u velikoj zajednici ljudi različitih karaktera. "To mi je otvorilo nove poglede na svijet te oporavilo od stresa i problema koji su bili iza mene prije ulaska u show. Također, naučio sam poslove oko brige za životinje, koje nisam imao prilike raditi - poput mužnje krava. Rad s trstikom ostat će mi u pamćenju po najdugotrajnijem zadatku pravljenja suncobrana i sjenice. Tu su i krampanja rupa i cementiranje i mnogo drugih zadataka u kojima smo sudjelovali poput branja grožđa i pravljenja vina", ispričao je Silvio.

Fitness trener kaže kako ga u ovom vremenu pandemije i novog normalnog trenutno zabavlja druženje s prijateljima i upoznavanje novih poslovnih sfera u kojima još nije bio, a povezani su s javnošću. "Bitno je okupirati se djelatnostima uz koje ću korisno potrošiti vrijeme", naglasio je.

Dodaje kako mu dan nije baš ispunjen kao što je to bilo prije pandemije kada je cijele dane provodio u fitness centrima odrađivajući treninge s klijentima.

"Danas je to drugačija priča. Nakon doručka odradim trening i obavim neke obaveze koje imam. Ako nema padalina, volim se prošetati i opustiti se slušajući pjesme. Na TV-u znam tu i tamo pogledati neku seriju i naravno ne propuštam 'Farmu'. Družim se i s prijateljima kada su oni slobodni od svojih obaveza", ispričao je.

Silvio se bavo i amaterskim boybuildingom i objašnjava kako natjecanja nisu otkazana nego su kao i za sve ostalo i za njih postrožene mjere. No on je taj dio života malo stopirao. "Međutim, meni to ne predstavlja trenutno interes jer sam odlučio ući u neke druge sfere fitnessa poput modelinga i slično. Tako razmišljajući svakako se moram brinuti o svom tijelu, ali bez drastičnih i ekstremnih uvjeta jer ionako nemamo u Hrvatskoj osigurane sve uvjete pošto su fitness centri zatvoreni", zaključio je.

Show ''Farma More i Maslina'' ne propustite večeras na Novoj TV, a sve novosti potražite na službenoj web-stranici Farme!