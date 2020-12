Maja Bajamić otkrila nam je u razgovoru što je pomislila nakon što je dobila ljubavno pismo u showu "Farma More i Maslina" koje joj je napisao Silvio Krstanović.

Gledatelje showa "Farma More i Maslina" iznenadila je ljubavna priča koja se počela odvijati između Silvija Krstanovića i Maje Bajamić, koji su nam nakon svega otkrili svoje reakcije na cijelu tu situaciju.

Nakon Silvija koji je otkrio da ga neki već ispituju kada će svadba, Maja nam je ispričala kako se osjećala u trenutku kada je dobila njegovo ljubavno pismo i je li bila iznenađena.

"Ugodno me iznenadio iskrenošću i zahvalnošću za vrijeme koje smo kroz rad proveli komunicirajući o životu, sportu, emocijama i sve to u dobroj zezanciji i s puno smijeha. Silvio je dobra duša, ponekad naivan, samozatajan i povučen u svoj svijet koji je prije svega jako i do temelja zamišljen i organiziran. Prije svega je drag i dobrodušan dečko. Pismo me razveselilo, u vremenu u kojem živimo, jako sam se veselila gesti ‘nekih minulih dana’ poput poslanog pisma", priznala nam je Maja.

U emisiji je bila izjavila kako je pismo bilo informativno edukativnog sadržaja i imalo je emotivnih i intimnih momenata.

"Tako je. U pismu mi se zahvalio za prijateljske savjete i razgovore o životnim temama koje smo vodili. Poslao mi je i nacrtao ljestvice za gitaru i udijelio mi lijepe komplimente koji su me razveselili. Sve je bilo jako dječje i kao da se događalo u nekom drugom vremenu. Guštala sam u tome", izjavila je Maja.

A sve je počelo kada je Silvio noć prije odlaska u izolacijsku kućicu Maji napisao pismo u kojem joj je otvorio dušu i priznao osjećaje.

Maji je pismo donio Prince, a nakon čitanja na njega je reagirala na lijep način. Silvio nam je otkrio kako se odlučio na taj romantični potez.

"Što smo više bili na 'Farmi', primijetio sam da je Maja postajala sve bliskija sa mnom u razgovorima. Znali smo imati intimne i duboke razgovore u kojima smo se otvarali jedno drugome. Razgovor s njom uštedio mi je mjesece i godine traženja i razmišljanja o nekim životno bitnim pitanjima. Ona mi nikad ne bi dala odgovor, nego bi me svojim intelektualnim sposobnostima navela na razmišljanje kako bih sam došao do zaključka. Jednostavno sam joj imao potrebu zahvaliti na svemu u slučaju da ispadnem u duelu", ispričao je tada Silvio.

Fitness-trener ranije je rekao da nakon osmogodišnje veze neće uletjeti u nešto novo, osim ako mu se ne ukaže neka žena koja će mu odgovarati u svakom aspektu.

"Držim se i dalje toga. Ta žena mora mi odgovarati u svakom aspektu. Moram je osjetiti na istoj frekvenciji - duhovno, fizički, psihički i mentalno. I moramo si biti uzajamna podrška. Biti najbolji prijatelji u svim situacijama i gurati jedno drugo naprijed. Maja je cura koja ima sve navedeno i drago mi je što sam uspio ostvariti intimnu povezanost s njom", zaključio je Silvio.

