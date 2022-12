Neće sve ići kao po špagi - tijekom prvih dana uvođenja eura moguće je da će nekih komplikacija ipak biti. Izazovni dani čekaju i komercijalne banke, čije će usluge na kratko biti nedostupne, a provjerili smo i kakva je situacija tamo gdje se uglavnom posluje s gotovinom - na tržnicama.

Neovisno o dobu godine i plodovima zemlje, na tržnici je kralj uvijek samo jedan - gotovina. Zna to i Cherry, i zato je već spremna za vraćanje sitnih eura svojim redovnim kupcima.

"Ja kao poslovna osoba sam mogla uzeti do pet paketa, kao fizička dva i to je OK", rekla je reporteru Dnevnika Nove TV Hrvoju Krešiću Cherry Bošnjak. Misli da će i njeni kupci biti spremni.

"Kad sam bila u banci baš su ljudi masovno uzimali pakete, bit će spremni, da", odgovara.

Građanima je dosad prodano više od 680 tisuća paketa od 13,28 eura, odnosno sto kuna. Oni koji to još nisu napravili računaju upravo na - trgovce.

No da bi mogli vraćati eure umjesto kuna, moraju se opskrbiti, a tu neke stvari zapinju: veliki trgovački lanci i tvrtke su to već napravili, svi manji - baš i ne.

"Ja se nadam da će se u idućim danima ta predopskrba intenzivirati i ovu priliku koristim da pozovem poduzetnike da pripreme dovoljnu količinu eura za poslovanje na vrijeme", pozvao ih je guverner HNB-a Boris Vujčić.

A slična je poruka poslovnih bankara građanima, jer broj bankomata koji će raditi je sad već smanjen a kartično plaćanje neće biti moguće barem na nekoliko sati.

"Svi oni koji će htjeti koristiti razne usluge u novogodišnjoj noći, vrlo je uputno da se opskrbe gotovinom. Naravno, do ponoći radi se o kunama a od ponoći i kune i euro", kaže Dinko Lucić, predsjednik uprave PBZ-a.

Imate tekući račun u kunama i devizni u eurima? Stručnjak savjetuje što napraviti i kako izbjeći troškove

Dnevnik Nove TV provjerio je kakvo je stanje s bankomatima uoči prelaska na euro

"Informirajte se kroz poruke svojih poslovnih banaka jer da, određeni servisi će nam biti nedostupni jer moramo odraditi zaista veliki posao oko konverzije", upozorava Liana Keserić, predsjednica Uprave Raiffeisen banke.

A i Vlada i bankari uvjeravaju građane da su ovo jedine neugodnosti koje treba očekivati te da ne bi trebale trajati dulje od prvog tjedna u siječnju.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.