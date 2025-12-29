Dva desetljeća predanosti donijela povijesne rezultate: "Novo svjetlo života, sreće i zdravlja otišlo je u više od 1000 pacijenata…”

U Kliničkoj bolnici (KB) Merkur u ponedjeljak je svečano obilježena 20. godišnjica prve transplantacije bubrega te više od tisuću učinjenih transplantacija bubrega, a državna tajnica Marija Bubaš poručila je da su to uspjesi koji svrstavaju Hrvatsku u sam vrh Eurotransplanta.

Ravnatelj KB Merkur Mario Starešinić istaknuo je da može biti ponosan jer je njihov transplantacijski tim postigao respektabilne rezultate, koje ne čine samo brojke, nego čine život.

Ravnatelj Starešinić zahvalio donorima i obiteljima donora

"Novo svjetlo života, sreće, zdravlja otišlo je u više od 1000 pacijenata, više od 1000 obitelji. Velika je to stvar i ovim putem se zahvaljujem prvenstveno donorima, obiteljima tih donora koji u svojim najtežim trenucima, kada gube svoje najmilije, smognu snagu i prisebnost i odluče se na ovaj veliki humani čin koji donosi život drugim ljudima", istaknuo je.

Naglasio je da je transplantacija multidisciplinarna i timska aktivnost i bez velike pomoći i mentorstva KBC-a Zagreb taj program se ne bi mogao pokrenuti. "Kako i prije 20 godina, tako i danas, djelujemo kao jedinstveni tim - i djelatnici KBC-a Zagreb, KB Dubrava ali i ostalih kliničkih bolnica i posebno transplantacijski koordinatori svojim radom i trudom omogućuju ovakve svjetski priznate rezultate", istaknuo je Starešinić.

Zahvalio je Vladi i premijeru Andreju Plenkoviću jer su im kroz Fond solidarnosti i Nacionalni plan oporavka i otpornosti osigurana znatna financijska sredstva te se KB Merkur danas ne samo svojim stručnim, znanstvenim nivoom nego i standardom pružanja zdravstvene zaštite, uvjetima i opremom može svrstati uz bok svih europskih transplantacijskih centara.

Državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš je kao izaslanica premijera i u ime ministrice zdravstva Irene Hrstić zahvalila svima koji su unaprjeđivali program, a posebno darivateljima organa i njihovim obiteljima. Istaknula je da su to impresivni podaci i uspjesi koji svrstavaju Hrvatsku u sam vrh Eurotransplanta.

Hrvatska je danas prepoznata kao jedna od vodećih europskih zemalja u području transplantacijske medicine, poručila je Bubaš te ustvrdila da taj status nije došao sam od sebe nego da iza njega stoje godine sustavnog rada, jasnih procedura, predanih timova i povjerenja građana u zdravstveni sustav, a KB Merkur u tom je sustavu "jedna od njegovih ključnih točaka oslonca".

Pročelnik Zavoda za nefrologiju Mario Laganović istaknuo je da je samostalni program transplantacije bubrega kao monoorganske počeo 2005. čime je KB Merkur postao treće transplantacijsko središte za bubreg u Hrvatskoj, a danas je, kako je rekao, "nezaobilazan i snažan stup nacionalnog transplantacijskog programa RH".

Voditelj transplantacijskog tima Mario Sučić: Ove godine obavljeno 57 transplantacija

Voditelj transplantacijskog tima za bubreg u KB Merkur Mario Sučić istaknuo je da je do sada u toj bolnici obavljeno 1023 transplantacije bubrega. Najstariji pacijent je transplantiran 2018. i imao je 78 godina, a najstariji živući pacijent kojemu je bubreg također transplantiran 2018. danas ima 83 godine. Ove godine obavljeno je 57 transplantacija, a najstariji pacijent ove godine imao je 75 godina.

Svoje svjedočanstvo o transplantaciji bubrega koji joj je tri puta transplantiran, podijelila je 43-godišnja pacijentica Ana Papeš. Rekla je da je u dječjoj dobi dobila vodene kozice od kojih su joj, nažalost, otkazali bubrezi, završila je na dijalizi i imala prvu dječju transplantaciju u KBC-u Rijeka nakon koje je dugo imala bubreg. Međutim, 2013. bubreg je otkazao, te je nakon dijalize u KBC-u Zagreb 2015. ponovno pozvana na transplantaciju, ali ona nije prošla dobro. U KB Merkur joj je 2023. bubreg uspješno transplantiran.

Na svečanosti je dodijeljeno 15 zahvalnica najzaslužnijima.