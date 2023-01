Građane koji su htjeli zamijeniti kovanice ili novčanice iz kasice prasice u eure u Pošti ili Fini iznenadili su se kad su saznali da su za to trebali platiti naknadu. Zbog čega je to tako, istražio je reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić.

U Hrvatskoj se u kunama može plaćati još svega nekoliko dana, odnosno do 15. siječnja. Ako kune mijenjate u eure u poslovnim bankama i to neograničeni broj komada, možete to učiniti bez naknade.

Ako pak svoje kune do kraja godine mijenjate u Pošti ili Fini i uzmete više od 100 komada novčanica ili kovanica, na to ćete platiti proviziju.

"Ona iznosi 1,5 posto i naplaćuje se na onaj najmanji iznos apoena. Ako korisnik donese 100 novčanica od 100 kuna i 10 novčanica od 10 kuna, naknada će mu se naplatiti samo za onaj iznos 10 puta 10 kuna", rekao je Krešimir Domjančić, voditelj Odjela za odnose s javnošću Hrvatske pošte.

U Fini je nešto drugačija računica.

"Trenutna cijena je 1 cent za iznad 100 komada, odnosno cent po komadu", rekla je savjetnica Uprave Fine Gordana Soldo.

Ako ste primjerice u ladici ili ispod madraca pronašli ušteđevinu i to onu u kunama, ne morate brinuti. Hrvatska narodna banka (HNB) će novčanice mijenjati trajno. Ako ste pak pronašli kovanice koje ste zaboravili promijeniti, njih također možete promijeniti u HNB-, ali za to imate rok do 31. prosinca 2025. godine.

Dakle, ove godine zamjena je moguća u bankama, Fini ili Hrvatskoj pošti, a od iduće godine taj će posao raditi isključivo HNB.

