Dok se čeka istek roka koji je premijer Andrej Plenković poduzetnicima dao da smanje cijene na razinu posljednjeg dana prošle godine, Vlada je otvorila još jedan front prema trgovcima. Od deset najvećih lanaca će prikupljati i objavljivati cijene proizvoda koji se najčešće kupuju.

Manje od 24 sata ostalo je poduzetnicima da ispoštuju Vladin ultimatum i odustanu od neopravdanih poskupljenja.

Što će biti ako to ne učine, iz Vlade još ne otkrivaju - iako su zaprijetili zamrzavanjem cijena stotina prehrambenih proizvoda. No, ako i ne dođe do zamrzavanja, sigurno je da Vlada kreće u opsežni nadzor cijena.



Dnevnik Nove TV u posjedu je dopisa koji je Ministarstvo gospodarstva u srijedu uputilo upravama deset najvećih domaćih trgovačkih lanaca.

U njemu od trgovaca traže da im u roku od tri dana dostave podatke o kretanju cijena 78 prehrambenih proizvoda tijekom prošle godine, ali i da im te cijene šalju svaka dva tjedna do kraja ove godine

Prikupljene podatke Ministarstvo planira učiniti dostupnima građanima, koji bi na taj mogli vrlo lako vidjeti manipulira li tko s cijenama. Bilo bi to rješenje na tragu prijedloga članova vladajuće koalicije koji su se jučer jasno opredijelili protiv jačih intervencija



"Ministar je onaj koji najviše odgovara, a mi smo tu oni koji trebaju predlagati. Moj prijedlog je crne liste", kazao je saborski zastupnik Dario Hrebak u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Marka Biočine.

Aplikacija za praćenje cijena

Aplikacija za praćenje cijena svojevrsna je obrnuta crna lista. Trgovce koji poskupe se ne proziva, ali se građanima daje informacija potrebna da ih izbjegavaju. A cijene proizvoda koji se prate rastu bitno sporije od onih koje nisu pod nadzorom.



"Ja kod jednog trgovca pratim kavu, u pakiranju od 250 grama ciglica, i ta cijena je ista. Zamrznuta je od kolovoza do prosinca. Kava istog proizvođača u pakiranju 250 grama, ciglica samo s drugim bar kodom, je u to vrijeme narasla nekoliko kuna", navodi Sanja Keretić, dopredsjednica Udruge za zaštitu potrošača "Varaždinski potrošač".



Intenzivni nadzor cijena omogućit će i da se analizira ima li među trgovcima prakse da se cijene dogovaraju. Trgovci takve sumnje odlučno odbacuju.

Za 24 sata istječe ultimatum trgovcima, a u vladajućoj koaliciji o mjerama za neposlušne vlada - nesloga: "Nije dobro dolijevati ulje na vatru"



"Veliki je broj lanaca, puno veći nego u Austriji i Sloveniji, mi imamo tu preko deset velikih organiziranih lanaca što - kako ih mi volimo zvati - stranih što domaćih i ja sam čvrsto uvjeren da tu nema nikakvih dogovora da je tu čista konkurentska borba za svakog kupca i za svaki prodani proizvod", navodi Slobodan Školnik iz Udruge trgovina pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca.



Što će učiniti Vlada trebalo bi se znati u petak. Ali kako upozoravaju ekonomisti - što god odluče u Banskim dvorima - nastavi li se visoka inflacija, padat će kupovna moć građana. A uz manje novca u novčanicima potrošača, cijene će padati same od sebe.

