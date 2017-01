Veličanstveni brod svojega vremena, Titanic, potonuo je u travnju 1912. godine na ruti iz Southamptona u New York, a u Sjevernom Atlantiku živote je izgubilo više od 1500 putnika i članova posade.



I dok se uzrok nesreće pripisivao ogromnoj ledenoj santi u koju je brod udario, stručnjaci su došli do novih dokaza koji ukazuju da je katastrofa krenula od požara koji je izbio u brodskom trupu te da je vatra gotovo neopaženo gorjela tri tjedna sve do dana udara u led.

Novinar Senan Molony, koji se više od 30 godina bavi katastrofom Titanica, proučavao je rijetke fotografije koje je snimio glavni električni inženjer broda. Primijetio je velike crne mrlje u unutrašnjosti broda na mjestu gdje je kasnije brod probio ledenjak.

Mrlje su vjerojatno nastale uslijed požara u jednoj od prostorija s kotlovnicama. Požar je pokušavalo ugasiti 12 ljudi, no bio je prevelik da bi ga se stavilo pod kontrolu, a temperatura je išla preko 1000 stupnjeva. Posada broda dobila je navodno naredbu od vlasnika broda J. Bruce Ismayja, da ne smiju nikome od 2500 osoba na brodu reći za požar jer je smatrao da će ga uspjeti ugasiti. Predstavljajući svoj dokumentarac Titanic: Novi dokazi, Molony je naveo i kako je prije isplovljavanja brod bio obrnuto vezan kako putnici slučajno ne bi vidjeli tinjajuću vatru.

Kada je brod naletio na ledenjak, čelični trup je zbog požara bio preslab i popucao nakon čega je došlo do potonuća broda, piše Independent.