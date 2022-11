Od Nove godine sve cijene bit će iskazane u eurima. No i prije 1. siječnja puno toga će se promijeniti. Prve promjene koje se tiču eura vidjet će se na bankomatima, ali i u pošti te Fini. Vodič za zamjenu kuna pripremio je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Hrvatska je među zemljama s najvećim brojem bankomata po glavi stanovnika. Do gotovine, ako imate novca, stvarno nije teško doći bez odlaska u banku, no velik broj bankomata uskoro će biti van funkcije.



Točnije, njih čak 60 posto od 5. prosinca prilagođavat će se za eure, a 40 posto ostat će za podizanje kuna sve do Nove godine.



Dobra je vijest da od 15. prosinca do 15. siječnja bankomati neće naplaćivati proviziju dižete li novac na onima koji nisu od vaše matične banke. Pritom, do Nove godine dizat ćete kune, a nakon nove godine eure bez provizije.



No u kojem kvartu eura ima, a u kojem nema? Kad za to dođe vrijeme, kažu iz HNB-a, objavit će se interaktivna karta s popisom bankomata koji su već prilagođeni.

Apoeni većinom od 10 i 20 eura

A u njima, najviše apoena od 10 i 20 eura, rjeđe i 50 eura, a tek iznimmo i 100 eura. No ako ukupan iznos koji podižete ne prelazi 100 eura, sve će vam biti isplaćeno u deseticama i dvadeseticama.

Do eura će se moći i u poslovnicama Fine i Pošte gdje vas čekaju takozvani starter packovi. Za 100 kuna – dobit ćete plastičnu vrećicu s različitim apoenima kovanica eura.

Ukupno 33 kovanice vrijedne 13,28 eura za fizičke osobe i 145,5 eura za pravne osobe u zamjenu za 1096 kuna.

Plaćanje karticama jednostavnija opcija

Ako vas već sad boli glava, savjet više - u početku sve plaćajte karticama jer će se digitalna konverzija obaviti automatski 1. siječnja.

Treba li kupovati eure? Odgovor je jasan – ne. Svu svoju gotovinu dovoljno je položiti na bankovni račun i ona će s 1. siječnja automatski biti promijenjena u eure.

Radi se o miljardu i 100 milijuna kovanica koje treba vratiti HNB-u.



Kad bi sve te kovanice stavili na hrpu, bile bi teške 5200 tona, a njima bi se moglo napuniti čak 120 zagrebačkih tramvaja.

A kad smo kod novčanica - papirnati novac puno je lakši. Manje je poznat podatak da su kune napravljene od istog materijala kao i majica - 100 posto pamuk.

Pa je milijun kuna koje čini 1000 novčanica od 1000 kuna lakše od kilograma. Kad bi sve novčanice koje su u opticaju stavili na hrpu - izgradili bismo kulu visoku 50 kilometara.



To je otprilike kao odavdje, iz Zagreba, do Karlovca.

