Zlato premašilo rekordnih 3.800 dolara: Koliko će cijena rasti u narednim mjesecima i treba li kupiti sada ili pričekati?

Kako će se kretati cijena zlata u narednim mjesecima?

Analitičari investicijske banke Goldman Sachs predviđaju da bi s krajem 2025. i početkom 2026. godine unca zlata mogla dosegnuti cijenu od čak 5.000 USD. Ova optimistična prognoza temelji se na čimbenicima poput neizvjesne politike Feda, snažne potražnje središnjih banaka, zabrinutosti zbog inflacije i rastućeg interesa institucionalnih ulagača.

Druge velike banke, poput JP Morgana i UBS-a, predviđaju nešto skromnije brojke i vjeruju da bi zlato do sredine 2026. moglo dosegnuti 4.000 USD. Uzlazni trend potaknut je očekivanjima o smanjenju kamatnih stopa, kontinuiranim kupnjama središnjih banaka, diversifikacijom od američkog dolara i potražnjom za sigurnim utočištem uslijed geopolitičkih i ekonomskih neizvjesnosti.

Pr (Foto: PR)

''Od početka godine, cijena zlata je narasla za 45 posto, a ciklus intenzivnog rasta i dalje traje. Iako je sada pogodno vrijeme za ulaganje u zlato, volim napomenuti da je uvijek dobra prilika investirati u zlato, jer je zlato dugoročna investicija s ciljem zaštite imovine od inflacije i geopolitičkih nestabilnosti te na njega ne treba gledati kao na alat za brzu zaradu. Investitorima savjetujem da razmotre strategije poput postupne akumulacije i ulaganja u redovitim intervalima, kako bi se zaštitili od volatilnosti tržišta i inflacijskih rizika,'' rekao je Vladimir Potočki, direktor sektora za investicijsko zlato Auro Domus grupe.

Zašto cijena zlata vrtoglavo raste?

Cijena zlata niže povijesne vrhunce zbog niza snažnih globalnih čimbenika koji se poklapaju u 2025. godini.

''Prije svega, slabljenje američkog dolara učinilo je zlato jeftinijim za kupce, potaknuvši snažniju globalnu potražnju. Inflacija i dalje ostaje iznad ciljeva središnjih banaka, što jača tradicionalnu ulogu zlata kao zaštite od gubitka kupovne moći papirnatih valuta. Osim toga, investitori očekuju smanjenje kamatnih stopa od strane Feda kako bi se izbjegli rizici recesije, što smanjuje oportunitetni trošak držanja zlata koje ne donosi prinos i povećava ulaganja u taj metal. Također, geopolitičke napetosti – od sukoba u istočnoj Europi i na Bliskom istoku do napetih odnosa među velikim silama – dodatno guraju ulagače prema zlatu kao sigurnom utočištu,'' objasnio je Potočki.

Središnje banke, osobito u gospodarstvima u razvoju poput Kine i Indije, pojačavaju kupnju zlata kako bi diversificirale rezerve i udaljile se od američkog dolara zbog straha od globalne monetarne nestabilnosti. Ova kontinuirana akumulacija stvara pritisak na opskrbu i podupire rast cijene.

Pr (Foto: PR)

Dodatno, mali ulagači i ETF-ovi vezani uz zlato ulaze na tržište potaknuti strahom da bi mogli propustiti dobitke, čime dodatno pojačavaju uzlazni trend.

Glavni rizici ako zlato dosegne 5.000 USD/oz

1. Neovisnost Feda i monetarna politika

Ako tržišta zaključe da Fed gubi neovisnost i previše popušta pod političkim pritiscima, inflacija bi mogla porasti, smanjilo bi se povjerenje u američke obveznice i dolar, što bi moglo dodatno podići cijenu zlata, ali i povećati rizike financijske nestabilnosti.

2. Korekcija tržišta i realizacija dobiti

Nagli rast može dovesti do spekulativnih pozicija i masovnih oklada na tržištu futuresa, što otvara prostor za korekcije i povećava volatilnost.

3. Geopolitičko i ekonomsko smirivanje

Ako se veliki sukobi stabiliziraju ili globalna tržišta dionica nastave uzlazni trend, potražnja za zlatom kao sigurnim utočištem može oslabiti.

4. Neravnoteže ponude i potražnje

Promjene u rudarskoj proizvodnji ili većoj reciklaži zlata mogu povećati dostupnost i spustiti cijene. Strategije središnjih banaka također mogu poremetiti trenutnu ravnotežu.

5. Valutni i globalni ekonomski uvjeti

Jači američki dolar mogao bi ograničiti dobitke zlata. Promjene u kamatnim stopama i inflacijskim očekivanjima mogu brzo preusmjeriti potražnju i smjer kretanja cijene.

Kratki pregled kretanja cijena zlata

U proteklih mjesec dana cijena zlata je narasla za gotovo 12 %. Ovo je popriličan skok, posebno uzme li se u obzir podatak da vrijednost zlata raste u prosjeku između 9 i 10 posto godišnje.

''Samo u posljednjih godinu dana spot cijena zlata je narasla za 43 posto. Na duge staze taj je rast još izraženiji – s trogodišnjim rastom od gotovo 130 posto i dvadesetogodišnjim rastom od 730 posto, zlato ostaje među najstabilnijim klasama imovine s ulogom najboljeg čuvara vrijednosti u nesigurnom okruženju,'' istaknuo je Vladimir Potočki te dodao kako uzlazni trend rasta cijene dodatno pojačava interes za investicijskim zlatom.

Pr (Foto: PR)

Hrvati su prepoznali investicijsko zlato kao dugoročnu investiciju kojom primarno žele sačuvati vrijednost novca, ali i uštedjeti za budućnost. Veća financijska pismenost građana, spremnost na alternativne oblike ulaganja, povlašteni porezni tretman zlata, niske kamate na bankovnu štednju i obveznice te činjenica da nekretnine postaju sve nedostižnija investicija – neki su od glavnih razloga zašto Hrvati sve više novaca ulažu u žuti metal.

Prema prognozama Auro Domusa očekuje se da bi 2025. godina mogla biti povijesna za hrvatsko tržište plemenitih metala te da bi Hrvati mogli kupiti investicijskog zlata u vrijednosti od čak milijardu eura.