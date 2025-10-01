Obavijesti Foto Video Pretražite
Zlato premašilo rekordnih 3.800 dolara: Koliko će cijena rasti u narednim mjesecima i treba li kupiti sada ili pričekati?

01. listopada 2025.
Pr Foto: PR
Cijena zlata je po prvi put u povijesti premašila 3.800 dolara po unci te se trenutno kreće oko 3.814,08 USD/oz. Ovo je vrlo vjerojatno tek početak intenzivnog uzlaznog rasta, s obzirom da se očekuju još dva smanjenja kamatnih stopa ove godine, koja bi mogla pogurati zlato do novih vrhunaca.
Zlato premašilo rekordnih 3.800 dolara: Koliko će cijena rasti u narednim mjesecima i treba li kupiti sada ili pričekati?
Zlato premašilo rekordnih 3.800 dolara: Koliko će cijena rasti u narednim mjesecima i treba li kupiti sada ili pričekati?
vijesti
