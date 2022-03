Rat u Europi – do jučer nezamisliv scenarij najtvrdokornijih pesimista, sada je postao ružna stvarnost. Svijet se još nije oporavio od dvogodišnje pandemije koja ga je poharala, a u Ukrajini je započeo rat. Vojni napad Rusije, uz ogromna razaranja i ljudske žrtve u Ukrajini, imat će brojne negativne posljedice za Europu i cijeli svijet.

Društveni potresi ovakve magnitude rezultiraju i snažnim financijskim potresima. Već prvih dana invazije građani Ukrajine počeli su podizati svoju ušteđevinu iz banki. Rusija je dospjela pod oštre financijske sankcije i gospodarsku izolaciju najvećeg dijela svijeta. Milijuni Rusa počeli su na vlastitoj koži osjećati posljedice ekonomske ali i političke blokade kojima se kažnjava agresivna ruska politika. Građani mogu samo gledati kako njihove ušteđevine jednostavno nestaju. Dio sankcija protiv nekih ruskih banki uključuje i blokadu od strane Mastercarda i Vise, a samim time blokirani su i servisi Google Pay i Apple Pay. Kamate su narasle za više od 20%, rublja pala na povijesno niske razine u odnosu na dolar, a Središnja banka Rusije pokušava smiriti paniku jer su i tu ljudi krenuli podizati ušteđevinu i prazniti bankomate.



Građani Hrvatske i drugih država, klijenti ruskih banki, zabrinuti su zbog svojih depozita. Panično povlačenje novaca dovodi do bankrota i propasti banaka, kao što pokazuje više primjera kroz povijest. Klijenti tada ne mogu doći do svoje ušteđevine.



pr (Foto: pr)

Inflacija jede vrijednost novca



Držanje ušteđevine u banci, dakle, može biti jako rizična opcija. No ne samo radi ratnih zbivanja i mogućnosti bankrota. Inflacija obezvrjeđuje oročene depozite i štednju u banci, čije su kamatne stope na povijesno niskim razinama. Udar na standard građana Hrvatske sve je veći jer inflacija ubrzava i obara rekorde. Snažan mjesečni rast proizvođačkih cijena od čak 16% ubrzava i uzlet potrošačkih cijena. Državni zavod za statistiku je objavio da inflacija na godišnjoj razini iznosi već 5.7 posto što je najveći rast u zadnjih 14 godina. U eurozoni je stopa inflacije na najvišoj razini u njenoj povijesti! To su izuzetno zabrinjavajuće razine jer kada jednom cijene narastu, vrlo ih je teško sniziti.

Inflacija smanjuje kupovnu moć novca. Za istu količinu novca može se kupiti sve manje hrane, goriva, i drugih svakodnevnih potrepština. To vrijedi i inače, u inflatorno mirnijim razdobljima, a osobito je izraženo u ovako drastičnim okolnostima poskupljenja roba i usluga.



Kako sačuvati ušteđevinu?



Svoju ušteđevinu, bez obzira koliko ona bila velika, važno je na pravi način osigurati protiv gubitka. Mnogi financijski stručnjaci ističu kako najbolju zaštitu imovine od pada vrijednosti predstavlja zlato. U ovakvim riskantnim okolnostima za njim strelovito raste potražnja. Poznato je, naime, da se prodaja plemenitih kovina u periodima geopolitičke nesigurnosti snažno povećava. To se događa zbog toga što je zlato investicija odnosno imovina neovisna o društvenim turbulencijama. Primjerice, upravo je Rusija zadnjih godina kupovala velike količine zlata za svoje rezerve. To je stavlja u neovisniji položaj prema stranim valutama i tržištima te joj može ublažiti financijsku situaciju. Kako i države, tako i građani mogu pametno diverzificirati svoju imovinu kupnjom zlata kako bi je sačuvali i bili manje zavisni od društvenih i financijskih šokova.

pr (Foto: pr)





Ulaganje u investicijsko zlato puno je isplativije od čuvanja novca u banci ili kod kuće. Naime, u zadnjih par desetljeća cijena zlata povećavala se po prosječnoj stopi od preko 8% godišnje. Takvo povećanje vrijednosti nadomješta negativne učinke inflacije kroz vrijeme. Kupovina zlatnih poluga, pločica i zlatnika, kao i prihod od njihove prodaje nisu oporezivi. Za razliku od drugih investicijskih varijanti poput dionica, štednje ili ulaganja u nekretnine. Također, zlato je vrlo likvidno – po potrebi ga vrlo brzo možete prodati za gotovinu.



pr (Foto: pr)



Auro Domus – Vaš partner za zlato



Kod investiranja u zlato važno je naći pravog partnera. Auro Domus je najveća tvrtka u trgovanju plemenitim metalima u Hrvatskoj, temeljena na stogodišnjoj tradiciji vezanoj uz zlato. U širokoj mreži poslovnica diljem Hrvatske možete nabaviti investicijsko zlato ili zamijeniti vaše staro zlato za neki od investicijskih proizvoda. Proces kupovine je maksimalno pojednostavljen. Kako u poslovnicama, tako i putem web shopa u kojem možete kupovati iz udobnosti Vašeg doma.



Auro Domus garantira najbolju cijenu i brzu isporuku.



Na besplatnom broju telefona 0800/7372 zatražite savjet i saznajte sve što Vas zanima o kupnji zlata.

Ulažite sigurno – ulažite u zlato!

*tekst je napravljen u informativne svrhe i ne treba ga smatrati financijskim savjetom