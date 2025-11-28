Zdrava tradicija na tanjuru: Ovi domaći deserti dobit će twist koji će vas oduševiti!

Zagrebački velesajam u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija kroz uzbudljivi kulinarski event “Desert Twist” promovirat će kuharicu “Volim svoju županiju”.

Kulinarsko odmjeravanje snaga održat će se 4. prosinca 2025. 16:30 – 18:30 sati na Zagrebačkom velesajmu, u sklopu Sajmova hrane i zdravog življenja, i definitivno je događaj koji ne smijete propustiti.

Od recepata iz kuharice do modernog remek-djela

Glavne zvijezde ovog natjecanja su poznati gastro influenceri koji će predstavljati svoje županije. Pripremite se za navijanje jer pred žiri izlaze – Igor Jadan (@igorgladan), Marin (@Itsmarinofficial), Marija Herjavić Jerkić (@marija.h.j) i Zrinka Janković (@maminrucak).

Njihov je zadatak jasan – prezentirati dva tradicionalna deserta s modernim, autorskim zaokretom. Prvi izazov je zadan i obvezan – moraju izraditi kultnu Pašku pitu prema receptu koji se nalazi u kuharici “Volim svoju županiju“.

Drugi desert biraju iz bogatog sadržaja te iste kuharice, ali po vlastitoj želji. Sukladno tome, izabrali su – zagorske štrukle s borovnicama (Igor), salenjaci (Marin), skradinska torta (Marija) i mandulat (Zrinka).

Zašto morate doći?

“Desert Twist” nije samo natjecanje, to je zabava na kojoj ćete sigurno pokupiti pokoji kulinarski savjet i trik. Tijekom događaja publika će moći pratiti ocjenjivanje pred uglednim žirijem kojeg čine chef Erich Glavica, chef Matija Balent i Iva Pintauer Smit iz Hrvatske zajednice županija.

Moći će čuti priče o nastanku deserta te iz prve ruke saznati kako gastro kreativci od tradicionalnih recepata stvaraju nove, moderne verzije slastica. Osim toga, ovo je idealna prilika za druženje i upoznavanje s vašim omiljenim influencerima.

Čar “Desert Twista” je u pretvaranju tradicionalnog deserta u suvremenu “Insta-friendly” poslasticu. Ovaj mali kulinarski show savršeno spaja tradiciju i trend i još jednom dokazuje da Hrvatska ima najslađi gastro identitet.

Osim slatkog natjecanja, Sajmovi hrane i zdravog življenja idealno su mjesto za povoljnu blagdansku kupnju. Na jednom mjestu možete kupiti od zdravih eko namirnica i zimnice, preko prirodne kozmetike, pa sve do unikatnih poklona.

Posjetitelje očekuju degustacije, radionice i prigodni sajamski popusti, a kupnja ulaznice donosi kupone za popuste i sudjelovanje u bogatoj nagradnoj igri.

Poseban naglasak Sajam stavlja na bezglutensku prehranu, nudeći predavanja i savjete za sve s celijakijom ili intolerancijom na gluten te na edukativni program o zdravlju i ravnoteži.

Ne propustite ni subotnji vrhunac za sve siroljupce – svečano proglašenje i dodjela priznanja za najbolje sireve i mliječne proizvode ocijenjene na 2. SirFestu.

Posjetite Sajmove hrane i zdravog življenja 4. – 7. prosinca na Zagrebačkom velesajmu.