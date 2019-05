Ritual ispijanja kave seže daleko u prošlost, a osim što je uistinu užitak za nepce, on ima i svoj društveni karakter.

To su trenuci kad uživamo u odmoru, druženju, neobavezno razgovoru s prijateljima ili kad jednostavno odvojimo malo vremena za sebe uživajući u mirisu i okusu ovog opojnog napitka. Svi imamo različite ukuse i želje, netko voli jaku kavu, netko kavu s malo mlijeka, bijelu kavu, espresso ili neki drugi okus omiljenog napitka. U svakom slučaju, svi žele doma pripremati kavu poput one kakvu obično piju u svom omiljenom baru. Lijepo je, u miru svog doma, u najdražem naslonjaču osjetiti taj miris, aromu kave te zvuk aparata koji proizvodu savršeno temperiranu pjenu od mlijeka. Uz pravi aparat i to je moguće, ali baš poput pravog bariste treba znati koje sve opcije ima novi automatski Philips LatteGo aparat za kavu koji je oduševio i vrhunske majstore.

Za savršeno aromatičan okus kave, najvažnije je da su zrnca kave mljevena netom prije pripravljanja, a upravo to je jedna od posebnosti ovog aparata. 100 posto keramički mlinac za svaku šalicu kavu, melje svježa zrnca i zagrijava na idealnu temperaturu. Spremnik za vodu i kavu iznimno se lako puni i čisti. Automatski način rada omogućuje da svoju omiljenu kavu pripremite svaki put sa samo jednim pritiskom gumba, a jedna od ključnih značajki je mogućnost pripremanja čak 6 različitih napitaka što ovaj uređaj čini pravim kućnim baristom.

Bilo da želite espresso, macchiato, latte macchiato ili neki drugi način pripremanja kave, Philips LatteGo nudi sve opcije.

Za sve koji svoju kavu piju s mlijekom iznimno je bitna temperatura i način pripreme koji stvara savršenu svilenkastu mliječnu pjenu, a upravo se tom posebno razveselila naša poznata voditeljica Antonija Stupar Jurkin kojoj je jutarnja kava obavezan ritual prije svakodnevnih obaveza. Jutarnja gužva ipak ne ostavlja puno vremena za kuhinjske poslove pa je posebno oduševljena jednostavnošću kojom se ovaj spremnik za mlijeko očisti u svega par sekundi. Mile Butorac , koji stoji iza Instagram profila Hungry Mile, poznat kao istinski gurman često u svom domu uz kavu i kolače ugosti i svoje prijatelje, a za takva druženja uz pomoć automatskog aparata za kavu , Mile je postao pravi barista. Radi kavu po željama svojih prijatelja i najbolje zna kakva kava ide uz koji kolač. Savršen okus vašoj kavi u šalici daje Lavazza kava idealne kvalitete i arome. Slatki trenuci za opuštanje najdraži su ako se dijele s prijateljima, a uz pravu asistenciju najfinija kava može biti i na vašem stolu svaki dan.