Zagrepčanke i Zagrepčani svih uzrasta natjecali su se u Dukat Fit i Dukatino utrci za djecu te pokazali koliko su fit na dva kotača

Dukat je u subotu na Jarunu organizirao sedmo izdanje biciklističke utrke Dukat Fit i Dukatino utrke za djecu, koje je privuklo rekordan broj sudionika. Gotovo 700 Zagrepčanki i Zagrepčana svih uzrasta još jednom je pokazalo koliko vole vožnju biciklom i time potvrdilo da je ova utrka najveće obiteljsko događanje u Hrvatskoj na dva kotača. Najbržim natjecateljima u tri Dukatino utrke za djecu te utrci Dukat Fit za odrasle dodijeljene su nagrade Dukata i sportskog sponzora Decathlona, a nagrađen je i najstariji natjecatelj. Biciklistička utrka Dukat Fit tradicionalno se održava u sklopu Europskog tjedna mobilnosti, koji se obilježava već šesnaest godina, a posvećen je održivom kretanju, te pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba.



„Iznimno smo ponosni što možemo reći kako je biciklistička utrka Dukat Fit već tradicionalno rujansko događanje za cijelu obitelj na Jarunu. Iz godine u godinu raste broj sudionika što je odličan pokazatelj kako sve veći broj naših sugrađana uviđa važnost redovite rekreacije te koristi upravo bicikl kao zdravo i ekološko prijevozno sredstvo. Posebno nas veseli velik broj malih vozačica i vozača koji uživaju u bicikliranju i od najranijih dana usvajaju kulturu vožnje biciklom, kao i činjenica da našu utrku već šestu godinu zaredom vozi i naš sugrađanin koji ima 81 godinu“, izjavila je Elena Wolsperger Dolezil, direktorica Korporativnih komunikacija Dukata.



Događanje je započelo trima Dukatino utrkama za djecu u kojima su oni najmlađi od 3 do 5 godina snage odmjerili na stazi dugoj 200 metara, dok su djeca od 6 do 8, odnosno od 9 do 12 godina biciklirali 1,2 kilometra. Odrasli natjecatelji u kategoriji građani vozili su jedan krug dužine 7,2 kilometra, dok su oni u kategoriji sportaši vozili dva kruga oko jezera ukupne dužine 14 kilometara. Utrci su se pridružili i zaposlenici Dukata - članovi Rekreativnog biciklističkog kluba Dukat, koji godišnje organiziraju i sudjeluju na 10-ak biciklističkih vožnji i utrka diljem Hrvatske promičući time biciklizam kao zdrav i ekološki prihvatljiv način rekreacije.



Nakon utrka natjecatelji su imali priliku osvježiti se funkcionalnim mliječnim proizvodima bogatim proteinima iz linije Dukat Fit koji su posebno pogodni za konzumaciju nakon fizičke aktivnosti. Najmlađi sudionici uživali su u Dukatino proizvodima i voću te igri, druženju i fotografiranju s veselim Dukatinom.



