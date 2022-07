Još do nedavno, uživati u multimediji u pravilu je značilo biti stacionaran. Bilo da je u pitanju gledanje TV-a, uživanje u glazbi putem zvučnika ili korištenje pametne ploče za lakši rad, tehnologija je bila neodvojiva od prostora u kojem se nalazila.

Glomazne dimenzije i brojni kablovi samo su neki od faktora koji su predstavljali ograničenje u prilagođavanju multimedijalnih sadržaja svojem ukusu i potrebama. Način na koji uživamo u raznim digitalnim sadržajima, ali i način na koji radimo promijenili su se iz korijena proteklih nekoliko godina. Upravo zato i tehnologija je napredovala kako bi nam omogućila da svoje okruženje zaista prilagodimo svojim željama i potrebama. Samsung The Freestyle prijenosni projektor okupio je te tendencije pod jednu kapu, omogućujući korisnicima da svijet multimedije osjete na svom dlanu.



Savršeno rješenje za digitalne nomade



Uslijed razvoja mogućnosti suvremene tehnologije koncept remote rada postaje sve popularniji. I dok neki benefite rada van ureda koriste da posao obave iz udobnosti doma i pritom obave i pokoj kućanski zadatak, postoje oni koji su dobivenu slobodu iskoristili do maksimuma. Nomad Worker, ili digitalni nomad netko je tko slobodno radi bilo kada i bilo gdje, nadilazeći ograničenja vremena i prostora. Živimo u eri u kojoj proizvodi koji nam pomažu prevladati fizička ograničenja i ortodoksne metode, poput Bluetooth slušalica i robotskih usisavača, donose značajnu vrijednost u naše živote. Samsung The Freestyle prijenosni projektor savršeno je rješenje za sve one koji cijene praktičnost, a ne žele raditi kompromise kad je u pitanju kvaliteta. S težinom od svega 830 grama, The Freestyle iznimno je lagan i prenosiv, a uz funkciju automatskog prilagođavanja koja prikazuje 16:9 zaslon bilo gdje bez izobličenja pogodan je za korištenje unutar doma, ali i izvan njega. Automatski se fokusira kako bi prikazao jasan zaslon i zadržava razinu zaslona kako bi spriječio neugodnosti u gledanju. Ova funkcija omogućava korisnicima prikazati zaslon s različitih pozicija, za razliku od konvencionalnih projektora koje je potrebno učvrstiti na mjestu. Samsung Freestyle može se koristiti bez obzira na lokaciju, prikazujući živopisne i precizne zaslone na podu, zidu ili stropu.

PR Foto: PR



Mogućnost bežičnog korištenja čini mogućnosti upotrebe ovog inovativnog projektora gotovo beskonačnim. Zašto ne bi ste pogledali film na kampiranju ili uživali u vrhunskoj glazbi dok roštiljate? Ili pak opremili svoj outdoor ured vrhunskom tehnologijom uz koju nećete ni na trenutak požaliti što niste u uredu?



Više od samog projektora



Samsung Freestyle može izraziti jedinstvene stilove pomoću svjetla i zvuka. Značajka ambijentalnog zaslona može projicirati različite vizualne koncepte na zidove i interijer kako bi se stvorila jedinstvena atmosfera i nova iskustva. Korisnici također mogu primijeniti prozirnu kapicu leće za projiciranje mekih slika koja djeluje kao svjetlo raspoloženja koje stvara ambijentalnu atmosferu. Dovoljno je svestran da prihvati raznolikost koju vidimo u životnim stilovima korisnika.

PR Foto: PR

Za zabavu u pokretu odaberite The Freestyle i na poklon dobivate bateriju. Promocija traje do 21.08.2022. ili do isteka zaliha. Više informacija o uređaju i promociji pronađite na poveznici.

PR Foto: PR