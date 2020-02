Ukupni je doprinos Coca-Cole hrvatskomu BDP-u u 2018. iznosio 0,6 %, a svakom kunom dodane vrijednosti koju izravno stvara Coca-Cola u Hrvatskoj podržava stvaranje još 7 kuna dodane vrijednosti

Rezultati Studije o socioekonomskome utjecaju Coca-Cole u Republici Hrvatskoj u 2018. godini pokazuju važnost koju poslovanje tvrtke ima za gospodarstvo države u obliku doprinosa BDP-u, stvaranja dodane vrijednosti i zapošljavanja. Coca-Cola je prva tvrtka u Hrvatskoj koja je uvela praksu redovitih objava socioekonomskih studija rađenih po međunarodnoj priznatoj metodologiji koja omogućava praćenje napretka te usporedbe, a obuhvaća i izravni i neizravni utjecaj tvrtke. Prva studija odnosila se na 2012., a treća u nizu rađena je na temelju rezultata poslovanja za 2018. godinu. Kao i prethodne, najnoviju Studiju o socioekonomskome utjecaju Coca-Cole izradila je međunarodna konzultantska tvrtka Steward Redqueen, a ona je pokazala rast utjecaja i doprinosa Coca-Cole u Hrvatskoj na svim područjima.

Svojim poslovanjem, dijelom izravno, a dijelom suradnjom s 803 mjesna dobavljača i s 34 400 kupaca, Coca-Cola hrvatskomu gospodarstvu i društvu daje znatan doprinos, pri čemu svoje poslovanje temelji na načelima održivosti i društvene odgovornosti. Gotovo 80 % ukupne Coca-Coline ponude bezalkoholnih pića na hrvatskome tržištu proizvodi se u Hrvatskoj, a godišnja je proizvodnja u 2018. godini iznosila 157 milijuna litara bezalkoholnih pića. S 464 zaposlenika Coca-Cola u Hrvatskoj u 2018. godini zapošljavala je 24 % radne snage u hrvatskoj industriji bezalkoholnih pića, a njezin je udio u industrijskome BDP-u iznosio 12,1 %. Tijekom više od pet desetljeća rada i uključenosti u zajednicu u Hrvatskoj Coca-Cola pokazuje da je moguće biti i dio velikoga međunarodnog sustava i sastavni dio mjesnoga gospodarstva. Ukupna je vrijednost izravnoga i neizravnoga doprinosa Coca-Cole u obliku plaća, poreza i dobiti u 2018. godini iznosila 2,339 milijarda kuna, što je 0,6 % ukupnoga BDP-a. Coca-Cola izravno stvara 286 milijuna kuna dodane vrijednosti, a svakom kunom dodane vrijednosti podržava stvaranje još 7 kuna u hrvatskome gospodarstvu. Osim toga, svako radno mjesto u Coca-Coli osigurava još 20 radnih mjesta unutar svojega lanca vrijednosti.

Ukupan je iznos izravnih i neizravnih poreznih doprinosa koje je osigurala Coca-Cola dosegao 1,323 milijarda kuna, što je 0,9 % ukupnoga iznosa poreznih doprinosa uplaćenih u Hrvatskoj. Čak 56 % ukupne izravne i neizravne dodane vrijednosti koju stvara Coca-Cola u Hrvatskoj otpada na poreze. Također, Studija je pokazala da je Coca-Cola u Hrvatskoj te rezultate ostvarila uz istodobno smanjivanje utjecaja na okoliš. Tako je Coca-Cola od 2012. godine do kraja 2018. smanjila potrošnju vode za 20 %, potrošnju energije za 10 %, a ispuštanje CO2 za čak 60 %. Usto, dodatno je smanjila proizvodnju otpada za 45 %, a stopa oporabe na proizvodnoj lokaciji Coca-Cole sada iznosi gotovo 99 %.

Uz stalnu usmjerenost na svoju uspješnost, Coca-Cola u Hrvatskoj neprestano pomaže i svojim partnerima da rastu i poboljšavaju rezultate. Kako bi pomogla turističkomu i ugostiteljskomu sektoru, unutar kojega ostvaruje znatan dio svoje prodaje, u prevladavanju problema nedostatka kvalificirane radne snage, Coca-Cola je pokrenula besplatni program Raise the Bar za edukaciju konobara, kuhara, barmena i voditelja ugostiteljskih objekata. Unaprjeđenju hrvatske turističke i ugostiteljske ponude pomaže i suradnjom sa zakladom Budi Foodie osiguravajući stipendije za dodatne edukacije mladih talentiranih kuhara u najboljim svjetskim gastronomskim školama i vodećim restoranima. Mladi su ljudi u središtu društvenoodgovornih aktivnosti Coca-Cole posljednjih godina, a osnaživanju njihovih vještina i znanja u skladu s potrebama tržišta rada, kako bi se smanjila nezaposlenost mladih, usmjeren je i projekt Coca-Colina podrška mladima koji je prošlo više od 2 000 mladih.

Coca-Cola je od 2012. godine do danas udvostručila financijsku vrijednost ulaganja u zajednicu. U zadnjih šest godina uložila je više od 13 milijuna kuna u društvenoodgovorne projekte. Uz već spomenute projekte u turizmu te u području unaprjeđenja vještina mladih, svojim društvenoodgovornim projektima Coca-Cola doprinosi i smanjenju zagađenja okoliša ambalažnim otpadom. Projektom Od izvora do mora Coca-Cola potiče akcije čišćenja obala od ambalažnoga otpada te podiže svijest građana o važnosti primjerenoga odlaganja ambalaže i čuvanja hrvatskih vodnih bogatstava. Također, Coca-Cola je u sklopu The Coca-Cola Foundation uložila 200 000 eura u edukativne kampanje u osnovnim školama u Zagrebu koje su usmjerene na smanjenje pretilosti i razvoj zdravih prehrambenih navika djece školske dobi te još 250 000 dolara u edukaciju i razvoj poduzetničkih vještina među ženama u seoskim i slabije razvijenim dijelovima zemlje u projektu Ženska perspektiva.