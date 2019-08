Domagoj Sever, poznati hrvatski bloger i profesionalni fotograf svoju je skupu i tešku opremu gotovo u potpunosti zamijenio Huaweijem P30 Pro. Također, odlučio je otkriti tajnu svog uspjeha i sa svim zaljubeljnicima u fotografiju podijeliti neke savjete za savršeno noćno fotografiranje.

Većina modernih pametnih telefona posjeduje napredne kamere, zanimljive načine fotografiranja i razne aplikacije za uređivanje fotografija, zahvaljujući kojima dnevne slike mogu izgledati kao da su snimljene profesionalnom opremom. No, noćne slike ne karakterizira jednaka kvaliteta. Fotografije su često tamne i nejasne pa čak ni savršeno uhvaćeni trenutak ne izgleda tako dobro kao što smo očekivali. Međutim samo jedan pametni telefon stvara najbolje noćne fotografije, a to je Huaweijev P30 Pro.

Pametni telefon s posebnom namjenom

Profesionalni fotoaparati s visokokvalitetnim objektivima koji omogućuju kvalitetne noćne fotografije svakako su skupi i prilagođeni osobama koje žive od fotografije. Takav bi gadget bio težak i neugodan za nošenje pa bismo gotovo sigurno brzo izgubili interes i odbacili ga nakon nekoliko mjeseci. Zato je za većinu nas, amatera, mnogo lakše fotografirati koncert našeg omiljenog benda, roštilj s prijateljima ili večernji sastanak s odgovarajućim pametnim telefonom s najvećom mogućom razlučivošću obje stražnje i prednje kamere te vrhunske fotoosjetljivosti. Zašto je to tako važno?

Jedan od najvećih problema noćnih fotografija snimljenih pametnim telefonom je buka – sićušne, šarene točkice ili čak u ekstremnim slučajevima mrlje vidljive na fotografijama snimljenim s pogrešnom ISO vrijednošću. Jeste li primijetili to na svojim fotografijama? Bez brige, zrnate fotografije mogu se dogoditi čak i profesionalcima...

Savjeti stručnjaka

“Danas, tijekom tehnološke revolucije, fotografija nije samo vezana za hvatanje prolaznih trenutaka, emocija ili mjesta, već i uz tehničku izvrsnost. I premda trenutno možemo poboljšati gotovo bilo koju sliku pomoću aplikacije za uređivanje fotografija, u praksi je potrebno puno vremena i spremnosti da se pažljivo uredi svaka fotografija s koncerta omiljenog benda – možda smo uspjeli snimiti savršen trenutak, ali fotografija je još uvijek mutna i zrnata”, priča nam Domagoj Sever, poznati hrvatski bloger i profesionalni fotograf koji je u posljednje vrijeme skupu i tešku opremu gotovo u potpunosti zamijenio Huaweijem P30 Pro. Također, odlučio je otkriti svoju tajnu uspjeha i sa svim zaljubeljnicima u fotografiju podijeliti neke savjete za savršeno noćno fotografiranje.

Ekspozicija i ISO

“U postavkama kamere aktivirajte opciju za noćno fotografiranje i u trenutku okidanja fotografije mobitel pokušajte držati što mirnije čak i nekoliko sekundi nakon što ste okinuli fotografiju. Tada će sam mobitel odrediti potrebnu dužinu ekspozicije, a sve će rezultirati začuđujuće oštrom i realno svjetlom slikom. Oni malo odvažniji mogu ručno mijenjati dužinu ekspozicije i ISO vrijednost pa se svakako možete poigrati s postavkama i pokušati dobiti ili još svjetliju fotografiju ili istaknuti neke detalje na njoj.”

Mirna ruka ili stativ

“Stativ je kod noćne fotografije uvijek izvrsna ideja jer što je mobitel mirniji to će fotografija jamačno ispadati bolja. Kako samo rijetki sa sobom uvijek nose stativ, predlažem da kod noćnog fotografiranja mobitel stavite na neku čvrstu podlogu, a zatim pronađite opciju ‘mjerač vremena’ u postavkama, postavite željeno vrijeme i mobitel će snimiti savršenu fotografiju po isteku određenog broja sekundi. Postoji još jedno rješenje, a to je glasovna naredba. Recimo, Huawei P30 Pro će snimiti fotografiju svaki put kad procesuira riječ ‘cheese’. Naravno tu opciju trebate aktivirati u postavkama kamere ukoliko se njome želite služiti.”

Korištenje napredne tehnologije

“Svaka fotografija ustvari predstavlja snop svjetla koji je senzor primio u određenom vremenskom interval. U tom smislu s Huawei P30 Pro pametnim telefonom moguće je snimati fotografije i pomoću light painting tehnike. Ligh painting mode nudi čak četiri mogućnosti: Traffic trails, Light graffiti, Star trails i Silky water. Prema tome, fotografije automobila u pokretu na gradskim prometnicama, noćnih grafita ili zvjezdanog neba nikada nije bilo lakše napraviti. Na vama je samo da smislite što kreativniju ideju i nađete što bolji kadar.”

Postavke za profesionalce

“Pro način fotografiranja ostavio sam namjerno za kraj jer kod njega u potpunosti možete pomjeriti postavke kao što su ISO, brzina zatvarača, ekspozicija, ručni fokus, manualni balans bijele boje i tako još više iskoristiti mogućnosti koje pruža P30 Pro. Igranjem s ovim postavkama možete dobiti besprijekorne rezultate i vanserijske fotografije koje se nimalo ne razlikuju od onih koje su snimljene profesionalnim i skupim fotoaparatima. Ako vam se svi ti fotografski pojmovi čine komplicirani, pokušajte ih svladati jedan po jedano. Primjerice, eksperimentirajte s dužinom ekspozicije i na taj način najbolje ćete u praksi naučiti što zbilja znače fotografski pojmovi”.

Vježba, vježba i još malo vježbe

“Noćno fotografiranje nije lagano i za dobru fotografiju potrebna je praksa i solidno iskustvo, a koje se stječe isključivo treningom i vlastitim eksperimentiranjem. Isprobajte što više kadrova, proučavajte postavke i to pokušavajte toliko dugo dok ne budete u potpunosti zadovoljni”.

Glasujte za najbolje fotografije na Huawei InFocus natječaju

Uz kontinuirani razvoj svojih uređaja i potragu za vrhunskim iskustvom snimanja fotografija, Huawei je nedavno odao počast ljubiteljima fotografiranja i obećavajućih talenata kroz Huawei InFocus natječaj 2019. Natječaj se sastojao šest kategorija, uključujući pet kategorija koje su se odnosile na fotografiju: #Emotion Tag, Hello, Life!, Faces, Going the Distance, Storyboard dok je jedna kategorija posvećena video formatu: Life Now.

InFocus bio je namijenjen svim Huawei korisnicima koji su bili slobodni poslati svoje radove u jednoj od kategorija putem internetske stranice natječaja.

Sve fotografije koje sudjeluju u natječuju postavljene su OVDJE, a vi možete za iste glasovati sve do 19. kolovoza 2019. godine.

U sljedećoj fazi najbolje će radove ocijeniti pažljivo odabrani žiri sastavljen od stručnjaka i priznatih fotografa, uključujući: Yanmina Wanga – predsjednika Huawei Consumer Business Group Huawei CEE & Nordic, Marcina Tyszku – poljskog modnog fotografa koji surađuje s najpoznatijim svjetskim časopisima poput Marie Claire, Harper’s Bazaar, Glamour, Elle i Vogue, Nikolaja Rentzmanna – danskog umjetnika koji se uglavnom fokusirao na fotografiju slavnih osoba, a na svojim društvenim mrežama objavljuje pejzaže, gradske fotografije i fotografije prirode, Emme Svensson – višestruke freelance fotografkinje koja putuje svijetom, Yenera Toruna – arhitekta i fotografa koji transfromira urbani krajolik kao geometrijsku apstrakciju i stvara alternativnu stvarnost te Vutheara Khama – francuskog fotografa fotograf kambodžanskog podrijetla sa sjedištem u Parizu. Fasciniran je svjetlošću, uličnom fotografijom i urbanim krajolikom. VuTheara se voli igrati s novom perspektivom i gledištem.

Pobjednik može osvojiti Grand Prix Huawei MateBook 13, Watch GT i 10.000 eura, 250 dolara vrijedan kod za e-voucher za Trip Advisor, kao i objavljivanje fotografije na tjedan dana kao početne slike na sljedećim TripAdvisor domenama u: Švedskoj, Poljskoj , Danskoj, Austriji, Norveškoj, Finskoj, Češkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Izraelu, Srbiji, Slovačkoj i Turskoj.