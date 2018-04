Jedna od hrvatskih najpoznatijih manekenki Jelena Orešković posljednjih se godina posvetila educiranju o prirodnim metodama njege i očuvanja zdravlja te, u sklopu toga, pronalaženju vježbi koje lice osvježavaju i pomlađuju vraćajući mu mladenački sjaj i volumen.

Modne piste zamijenila je majčinstvom, a slobodno vrijeme Jelena u Parizu, u kojem živi posljednjih godina, posvećuje unapređenju svojih vježbi za lice koje, vođena isključivo željom da drugim ženama pa i muškarcima otkrije prirodan, neagresivan i potpuno besplatan način njege, dijeli sa zainteresiranom javnošću na društvenoj mreži Instagram gdje je pokrenula profil Facialworkout na kojem savjetuje i prikazuje vježbe.



U suradnji sa sportsko - edukativnim projektom Aktivna Hrvatska Jelena nastavlja suradnju započetu prije dvije godine te predstavlja vježbe za lice.



“Danas postoje razne radionice za vježbe lica, no ne postoji prava škola. Najbolji dokaz nečije stručnosti su njegovi rezultati. Budući da škole za ovu metodu koja svoje početke krije jos u Ayurvedskoj medicini ne postoje, jedini mogući način da se u ovoj tehnici usavršim bio je neprestano istraživanje i rad na sebi. Ja sam svoj učitelj i učenik u isto vrijeme, no u traženju vježbi koje mi odgovaraju, najviŠe sam se oslanjala na vjeŽbe poznate svjetske promotorice ove metode- Eve Fraser. Nakon godina eksperimentiranja došla sam do pozitivnih rezultata koje ću rado podijeliti s javnosti!” – otkriva Jelena Orešković.



Oko 32. godine života Jelena je počela primjećivati prve bore smijalice, a neprospavane noći uz malo dijete na licu su počele ostavljati tragove umora i drugih neestetskih tragova. Već je tada počela razmišljati o prvi anti age kremama i raznim drugim metodama, no sasvim slučajno na internetu je naišla na vježbe za lice koje su u njoj pobudile interes.

– govori Jelena koja od lipnja vježbe za lice prikazuje u emisiji Aktivna Hrvatska na Sportskoj TV.Svakodnevno u komunikaciji i mimici koristimo svega 30% mišića pa ostale, manje korištene skupine mišića na licu s vremenom gube svoju funkciju i volumen. Pored toga se s godinama gube masne naslage između mišića, koža se stanjuje pa se lice ‘spušta’, počinje ‘visjeti’. Vježbom za lice mišiću vraćamo prvobitni volumen pa na taj način upravo povećani mišić kompenzira volumen izgubljen gubitkom masnih naslaga te se koža po tako povećanom mišiću ponovo zateže. Istovremeno vježbanjem poboljšavamo cirkulaciju i opskrbu kože kisikom te potičemo prirodnu proizvodnju kolagena.– zaključuje Jelena.

Idući trening Aktivne Hrvatske očekuje nas u Vodicama 26. svibnja, s početkom u 18 sati. Za treninge sportsko edukativnog projekta Aktivna Hrvatska možete se prijaviti na: www.aktivnahrvatska.hr