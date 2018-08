Novim programom vjernosti Konzum želi promicati važnost pravilne i uravnotežene prehrane s naglaskom na svježem voću i povrću.

U Hrvatskoj se jede premalo voća i povrća. Žene dnevno konzumiraju manje od 100 grama voća, a muškarci manje od 70 grama. Za usporedbu, Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje konzmaciju oko 400 grama voća i povrća kroz pet dnevnih obroka.



Najviše voća u Hrvatskoj se jede na području Zagreba i okolice, a najmanje na području Like i Banovine. U konzumaciji povrća prednjači Dalmacija, a slijedi je Zagreb s okolicom, dok su Istra, Primorje i Gorski kotar na začelju.



Rezultati su to nacionalnog istraživanja o prehrambenim navikama odrasle populacije pod nazivom „Što jedemo?“, koje je nedavno provela Hrvatska agencija za hranu.

S obzirom da se prehrambene navike roditelja u pravilu prenose na djecu, problem premale dnevne konzumacije voća i povrća potrebno je sustavno rješavati promjenom prehrambenih navika djece već u najranijoj dobi.



Kako bi dao doprinos u osvještavanju važnosti uvođenja većih količina voća i povrća u dnevnu prehranu te ih, posebno djeci, učinio primamljivijima, Konzum svojim kupcima donosi Zdravoljupce - novi program vjernosti u svim prodavaonicama u Hrvatskoj.

Glavni likovi voća i povrća su plišana družina koju čine Brokula Branko, Češnjak Luka, Patlidžan Patrik, Mrkva Mirko, Banana Bela, Jagoda Jana i Kruška Klara. Zabavni i simpatični plišanci u obliku poznatih, ali djeci često ne baš dragih plodova, u Konzumovim prodavaonicama bit će ekskluzivno dostupni po promotivnim akcijskim cijenama.



Tako će Konzumovi kupci u razdoblju od 23. kolovoza do 28. listopada 2018. za svakih potrošenih 50 kuna prilikom kupnje dobiti po jednu naljepnicu. Omiljenog plišanog Zdravoljupca moći će potom kupiti do 12. studenog 2018. ili do isteka zaliha, po cijeni od samo 10 kuna uz 40 sakupljenih naljepnica ili za 50 kuna uz 20 sakupljenih naljepnica, umjesto po redovnoj cijeni od 115 kuna.

Kroz igru s plišancima, šaljive i informativne sadržaje, recepte i igre na posebnoj stranici www.zdravoljupci.hr, nagradne natječaje te radionice koje će biti organizirane u Konzumovim prodavaonicama, djeca i mladi će učiti o važnosti unosa voća i povrća na kreativan i zabavan način. Na igru sa Zdravoljupcima, ali i na pozitivne promjene prehrambenih navika, poticat će i vesela pjesma o Zdravoljupcima koju će svi rado pjevušiti.



Više informacija o novom programu vjernosti i Zdravoljupcima dostupno je na www.zdravoljupci.hr.