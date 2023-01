Sredstva za petu zajedničku humanitarnu kampanju prikupljala su se tijekom studenog i prosinca 2022., a bit će donirana Udruženju djeca prva te UN-ovom Svjetskom programu za hranu

ZAGREB, 10. siječnja 2023. – Konzum i Mastercard donirali su ukupno 42.500 eura (320.000 kn) s ciljem pružanja pomoći socijalno ugroženim obiteljima s djecom predškolske i školske dobi u Hrvatskoj i svijetu. Od tog iznosa, 15.000 eura donirano je Udruženju Djeca prva koje djeluje na području Hrvatske, dok je 27.500 eura donirano UN-ovom Svjetskom programu za hranu (World Food Programme) kako bi se osigurali školski obroci i potaknulo smanjivanje gladi školske djece u svijetu.

PR (Foto: PR)



Donacija je rezultat sad već tradicionalne zajedničke humanitarne kampanje Konzuma i Mastercarda tijekom koje se kroz studeni i prosinac prošle godine od svake transakcije provedene Mastercard® karticama u Konzumovim prodavaonicama diljem Hrvatske dio sredstava odvajao za potrebitu djecu. Peta humanitarna kampanja s Konzumom nastavak je Mastercardovih aktivnosti u sklopu globalnog partnerstva sa Svjetskim programom za hranu i borbe protiv gladi školske djece u svijetu te ujedno i peta godina zaredom da su sredstva namijenjena Udruženju Djeca prva koje radi s djecom, mladima i obiteljima koje žive u rizičnim uvjetima.



„Već petu godinu zaredom Konzum i Mastercard prepoznaju naše napore da socijalno ugroženim obiteljima s predškolskom i školskom djecom u Hrvatskoj pokušamo olakšati svakodnevnicu. Utjecaj siromaštva na djecu itekako može imati posljedice za njih u svim kasnijim fazama života pa je pravovremena pomoć izuzetno bitna. Zahvalni smo i sretni što ćemo uz pomoć ove donacije siromašnim roditeljima pomoći osigurati minimalne uvjete za razvoj njihove djece“, kazala je Sonja Vukadinović iz Udruženja Djeca prva.



Prema procjenama Svjetske banke, 385 milijuna djece diljem svijeta žive u siromaštvu. Čak i u najbogatijim zemljama, jedno od četvero djece je siromašno. Što se pak Europe tiče, prema podacima Europske komisije u Europskoj uniji je u 2018. godini 23 milijuna djece bilo izloženo riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, odnosno svako četvrto dijete. U Hrvatskoj je 23,7 posto djece bilo izloženo takvom riziku, a kako je pandemija bolesti COVID-19 uzrokovala znatne poremećaje i promjene na europskim tržištima rada, pogođene društvene skupine postale su dodatno izložene riziku od siromaštva. Zabrinjavajući je podatak i da u Hrvatskoj prema istraživanju Ekonomskog instituta iz 2019. čak 300.000 djece živi u siromaštvu dok je svaki peti pripadnik siromašne obitelji izjavio kako je barem jedan član kućanstva tijekom posljednjih mjesec dana išao gladan na spavanje. Najčešće je to bio jedan od roditelja, da bi zadovoljio potrebe djece.

PR (Foto: PR)



Sredstvima doniranim Udruženju Djeca prva roditelji će moći kupiti neophodnu hranu i higijenske potrepštine što im njihova redovna primanja ne omogućavaju.



„Humanitarne akcije, pa tako i ova naša s Mastercardom, uvijek su prilika da nekom uljepšamo dane, a posebno nas veseli kad to možemo napraviti za naše najmlađe. To ćemo nastaviti činiti i u budućnosti imajući na umu da su upravo djeca put ka razvoju društva, a to nikako ne bismo mogli bez naših kupaca koji su nas i ovaj put, kao i u svim dosadašnjim humanitarnim akcijama koje je Konzum tijekom godina proveo, spremno podržali. Na tome im veliko hvala“, izjavila je Dunja Delić, direktorica Sektora marketinga Konzuma.



Kako je problem siromaštva još značajno izraženiji u zemljama Trećeg svijeta, Svjetski program za hranu (World Food Programme) ulaže velike napore da bi ostvario jedan od svojih glavnih ciljeva, a to je suzbijanje gladi u svijetu do 2030. godine. Od početka partnerstva Mastercard je Svjetskom programu za hranu donirao 33,4 milijuna dolara, a krovni cilj ove globalne inicijative je da se do 2030. godine osigura 100 milijuna školska obroka u najugroženijim dijelovima svijeta



„Kroz ovu humanitarnu kampanju doprinosimo boljitku lokalne zajednice baš kao što to činimo i na globalnoj razini. Svjesni smo da je pitanje gladi i siromaštva, nažalost, i dalje itekako veliki problem u svijetu na kojem treba raditi sustavno pa nas veseli što smo kroz prethodne godine već osigurali milijune školskih obroka za djecu. Mastercardova ulaganja u tom smjeru idu i dalje, a u tome nam uvelike pomažu i korisnici naših kartica koje nedvojbeno pomažu kad god je to moguće“, istaknula je Gea Kariž, direktorica marketinga u Mastercardu u Hrvatskoj.