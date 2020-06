Rashlađen i pročišćen zrak, snažne performanse uz manju potrošnju struje i očuvanje okoliša glavne su odlike modela za 2020. godinu

Na prvu može zvučati iznenađujuće, ali određeni štetni zagađivači zraka mogu biti prisutni u zatvorenom prostoru u većim koncentracijama nego vani. Pušenje nije jedini izvor zagađenja zraka u zatvorenom prostoru jer puno vanjskih zagađivača prodire u naše domove. Osim toga, plijesan i grinje smanjuju kvalitetu zraka, a da ne spominjemo bakterije i viruse. Također, s dolaskom ljetnih vrućina često držimo prozore zatvorene pa je vjerojatno najpoželjnija stvar u našem kućanstvu klima-uređaj koji će naš dom učiniti ugodnim, ali i zdravim mjestom za boravak.

Čist i rashlađen zrak i sustav filtracije koji sterilizira 99.9% bakterija

Upravo sve to omogućuje LG te ove sezone postavlja standarde u industriji i premašuje očekivanja korisnika najnovijim rješenjima za klimatizaciju stambenih prostora. Serija klima-uređaja LG DUALCOOL dolazi s izvanrednim mogućnostima rashlađivanja i grijanja, sustavom filtracije koji sterilizira do 99.9% bakterija u 30 minuta te po prvi put s LG-evim učinkovitim sustavom, odnosno dodatkom za pročišćavanje zraka kod modela Pure. Značajna novost na hrvatskom tržištu je LG-ev model DUALCOOL Pure koji je istovremeno visokoučinkovit pročišćivač zraka i klimatizacijski uređaj. LG-ev ugrađeni sustav za pročišćavanje zraka uklanja mikročestice (tj. particular matter ili PM) u procesu od nekoliko koraka koristeći najprije senzor PM 1,0 pa raspršivač iona te na kraju filtar fine prašine. Ugrađeni senzor se aktivira automatski i otkriva čestice prašine veće od PM 1,0 kao i druge štetne tvari u zraku te ih neutralizira. Uz te napredne značajke važne za svježinu i zdravlje, klima-uređaj izvrsno obavlja i svoj primarni zadatak – brzo i učinkovito hladi ili grije prostor.

PR (Foto: PR)

Štednja energije i praktično upravljanje

LG-evi ovogodišnji modeli klima-uređaja imaju ugrađen kompresor DUAL Inverter te za rad koriste visokoučinkovitu i ekološki prihvatljivu radnu tvar R32. Zbog dvostrukog inverterskog kompresora klima-uređaj hladi ili grije vaš prostor 40% brže u usporedbi s modelima bez invertera, uz uštedu 70% električne energije te gotovo nečujno. Novim LG-evim klima-uređajima se može praktično upravljati putem besplatne aplikacije ThinQTM za iOS i Android uređaje s bilo koje lokacije i to zahvaljujući ugrađenom Wi-Fi modulu.

Dišite zdravo uz 5 godina jamstva na klima-uređaj

LG je za sve kupce novih klima-uređaja, kupljenih od 20. svibnja do 30. rujna 2020. godine, standardno trogodišnje jamstvo produljio za dodatne 2 godine. To znači besplatan popravak i zamjenu dijelova u razdoblju od 5 godina (prema uvjetima i odredbama iz jamstvenog lista). Uvjeren u pouzdanost i trajnost svojih DUAL Inverter kompresora, LG odobrava i posebno jamstvo od čak 10 godina na ovaj značajan dio zaslužan da klima-uređaj hladi brže i radi tiše.

„LG-evi klima-uređaji oduvijek su imali napredne sustave filtracije, a ove godine to je doseglo novu, dodatno unaprijeđenu razinu. Tako je kod našeg novog modela DUALCOOL Pure ugrađen senzor PM 1,0 čestica koji se automatski pokreće pri pokretanju klima-uređaja. Napredne tehnologije koje rashlađuju i čiste zrak, pametna Wi-Fi povezivost te vrhunski dizajn omogućavaju stvaranje ugodnijeg okruženja u zatvorenom prostoru, i to na još pametniji i praktičniji način”, poručio je Alen Bjeliš, voditelj prodaje proizvoda i rješenja za klimatizaciju u LG-u Hrvatska.

Novi modeli LG-evih klima-uređaji s kompresorom DUAL Inverter mogu se nabaviti u svim većim online i fizičkim trgovinama klimatizacijskih uređaja u Hrvatskoj. Dodatne informacije dostupne su na https://www.lg.com/hr.