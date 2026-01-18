Obilne kiše pogodile dio Australije: Evakuirani i turisti, poginula jedna žena

Australske vlasti su u nedjelju rekle da je 20 osoba spašeno od poplavnih voda u istočnoj saveznoj državi New South Wales nakon što su zbog obilnih kiša stanovnici upozoreni da se premjeste na više tlo.

U Sydneyju, glavnom gradu savezne države i najvećem gradu u zemlji, stanovnici i turisti su evakuirani kasno u subotu nakon što su opasne poplave zahvatile nisko predgrađe Narrabeen, rekle su vlasti.

Ekipe hitnih službi su odgovorile na preko 1400 incidenata diljem savezne države otkako je počelo kišiti u subotu, kazale su vlasti, dodajući da se većina akcija spašavanja odnosila na osobe koje su pokušavale voziti kroz poplavne vode.

🌧Flash Flood Emergency #Australia



Major Flash flooding is continuing to affect the Wye River in Victoria.



A violent thunderstorm has triggered life-threatening flash flooding at Wye River on the Great Ocean Road, with videos posted to social media showing an SUV swept out to… pic.twitter.com/vekvcIFH6u — News.Az (@news_az) January 15, 2026

"Bilo je mnogo naglih poplava zbog kojih su zatvorene ceste te očekujemo da bi neke mogle ostati zatvorene do daljnjega", kazala je zamjenica državnog povjerenika za hitne službe Sonya Oyston u priopćenju.

Vlasti su upozorile da su moguće dodatne oluje južno od Sydneyja u nedjelju.

Oko 72,4 mm kiše palo je u sjevernom dijelu Sydneya unutar dva sata u nedjelju ujutro, kazala je državna meteorološka služba.

Jedna žena je poginula nakon što je na nju pala grana stabla blizu Wollongonga, oko 66 kilometara južno od Sydneyja, usred olujnog nevremena, izvijestila je javna radiotelevizija ABC.