Zaposlenici trgovačkog lanca Kaufland u volonterskoj akciji uredili vrtove osnovnih škola diljem zemlje.

U sklopu društveno odgovornog projekta „Kaufland škola voća i povrća“ kojim će Kaufland djeci u osnovnim školama do kraja ove školske godine donirati gotovo 120 tona svježeg voća i povrća, pokrenuta je još jedna hvalevrijedna akcija.



Na 40 lokacija diljem zemlje zaposlenici Kauflanda volontirali su i uredili okoliš. Velik dio njih posjetio je svoju partnersku školu ViP gdje su uredili školski vrt i okoliš. Kako bi se to moglo provesti, trgovački lanac je donirao preko 2000 različitih sadnica te pakete alata u vrijednosti od gotovo 50.000 kuna. Jedan drugi dio zaposlenika volontirao je u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem s kojim su primjerice čistili plaže ili uredili parkove. Svi zaposlenici Kauflanda koji su se prijavili i pokazali da im je stalo do humanitarnog rada, dobili su plaćeni radni dan i zahvalnicu za svoj posebni angažman.

Projekt „Kaufland škola ViP“ od početka ovogodišnjeg natjecanja prati i poznata voditeljica i majka trogodišnjeg djeteta, Marijana Batinić.



„Djeca danas sve manje žive u doticaju s prirodom, pa je projekt kojeg je pokrenuo Kaufland sjajna prilika da im ukaže na neke nove vrijednosti. Mislim da je to odličan primjer i nama roditeljima kako trebamo učiti svoju djecu da nam sve vrijedno što dobivamo daje upravo naša Zemlja i da ju moramo čuvati“, naglasila je Marijana.



Zašto je Kaufland pokrenuo baš ovakav projekt pojasnio nam je Predsjednik Uprave Kaufland Hrvatska k.d., Vladimir Tomko: „Ovom nacionalnom akcijom želimo skrenuti pažnju na očuvanje okoliša. Sudjelovalo je preko 200 naših zaposlenika kojima ovim putem želim reći hvala. I u drugim područjima našeg poslovanja provodimo mjere vezane uz zaštitu okoliša i klime. Ekološka osviještenost našeg poduzeća očituje se već u fazi projektiranja novih poslovnica u kojima primjenjujemo energetski učinkovite tehnike i sisteme koji prate svjetske trendove.“



Zaposlenici Kauflanda pokazali su veliko srce, a vjerujemo da su se i djeca u školi zabavila u prirodi. Dio atmosfere pogledajte u galeriji. Više o društvenoj odgovornosti ovog trgovačkog lanca pročitajte na https://tvrtka.kaufland.hr/, a detalje o projektu KŠViP provjerite na www.kaufland.hr/skolavip.