Prvih nekoliko mjeseci 2020. godine izokrenulo je u potpunosti svijet kakav znamo. Mnogi su planovi otkazani, brojne neplanirane prilagodbe su se trebale poduzeti, a životi presložiti. Dok je neke gospodarske sektore ova situacija dočekala nespremne, drugi su se mnogo brže prilagodili novonastalim okolnostima. Posebice ako je njihovo poslovanje već unaprijed svoju strategiju utemeljilo na digitalnoj transformaciji.

Osim što se kao predvodnica digitalne transformacije u Hrvatskoj brzo prilagodila novim tržišnim okolnostima koje je izazvala pandemija koronavirusa, u Addiko banci su, digitalne usluge, poput Virtualne poslovnice, dobile još veći značaj. Zato je Addiko banka ponudila čak 30% popusta na kamatne stope za gotovinske kredite podignute putem Virtualne poslovnice do 31. prosinca te je produljila njeno radno vrijeme. Virtualna poslovnica odsada radi od 9 do 22 sata, od ponedjeljka do subote, a u nju su dobrodošli ne samo klijenti Addiko banke, već klijenti svih banaka.



Dokaz potrebe za transformacijom poslovanja u smjeru digitalnih rješenja je i veliki rast posjećenosti Virtualne poslovnice u 2020. godini, u kojoj je isplaćeno gotovo dvostruko više kredita u odnosu na prošlu godinu. Prema istraživanjima agencije Hendal, vodeće nezavisne agencije za istraživanje tržišta u Hrvatskoj, upravo su bankarske usluge doživjele najveći porast u digitalnom korištenju u Hrvatskoj za vrijeme pandemije. Čak 72% ispitanika je digitalne kanale u najvećoj mjeri koristilo za usluge banaka, a 97% posto ispitanika izjasnilo se kako planiraju nastaviti s pojačanim korištenjem digitalnih usluga i nakon pandemije.*

PR (Foto: PR)



Osim promotivnog popusta od 30% na kamatne stope za gotovinske kredite, korisnicima Virtualne poslovnice je odsada omogućeno bolje korisničko iskustvo jer je proces podizanja kredita dodatno pojednostavljen. Čitav proces se odvija u tri jednostavna koraka - kroz unos podataka, video identifikaciju te elektroničko potpisivanje dokumenata, a isplata kredita je u istom danu ili najkasnije sljedećeg radnog dana. Naime, Addiko banka je postala prva hrvatska tvrtka koje ja prošla opsežnu reviziju prema europskim normama i zadovoljila sve uvjete za video identifikaciju fizičkih osoba za izdavanje Fininih kvalificiranih digitalnih certifikata, što od sada provodi Kontakt centar Addiko banke. Time je Addiko banka korisnicima svoje Virtualne poslovnice omogućila udaljeno elektroničko potpisivanje dokumenata pomoću Fininih digitalnih certifikata u oblaku, bez potrebe izlaženja iz sučelja Virtualne poslovnice. Dodatna pogodnost za korisnike je da ovim Fininim certifikatom mogu raspolagati i izvan Virtualne poslovnice te digitalno potpisivati vlastite dokumente potpuno besplatno do čak dvije godine.



Addiko banka je i dalje jedina banka u Hrvatskoj koja klijentima svih banaka omogućuje proces odobravanja kredita u Hrvatskoj uistinu potpuno online i bez potrebe za odlaskom u poslovnicu.

*Izvor: Hendal i tportal: https://www.tportal.hr/biznis/clanak/vise-od-polovice-hrvata-za-vrijeme-pandemije-cesce-koristilo-digitalne-usluge-najvise-se-kupuje-i-bankari-20201002