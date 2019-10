Sve brži tempo života i želja za više slobodnog vremena tjeraju nas na pronalaženje novih načina kupovine, pa sve češće posjećujemo online trgovine.

I dok nam one štede vrijeme jer ne moramo odlaziti do fizičke lokacije i čekati u redu, s druge strane onemogućuju nam detaljniji uvid u proizvode i kontakt s educiranim prodajnim djelatnikom koji nas može savjetovati sukladno našim potrebama.

Rješenje za ovaj problem ima A1 Hrvatska koja je predstavila svoj A1 virtualni shop. Kako on funkcionira iz prve je ruke saznala Ida Prester koja je isprobala i okupljenima u Rooftop Lateral Baru prezentirala sve prednosti ovakve vrste kupovine. Mobilnim pozivom se povezala s djelatnikom u A1 virtualnom shopu koji joj je odgovorio na sva pitanja te joj uživo putem video poziva pokazao ponudu mobitela i pomogao odabrati idealan model koji odgovara njezinim potrebama.

Kako se i Ida uvjerila, korištenje A1 virtualnog shopa vrlo je jednostavno - pri posjetu web stranici www.a1.hr i pregledavanja uređaja u ponudi, u donjem desnom kutu ekrana pojavljuje se „chat kružić“ na koji korisnik može kliknuti i pokrenuti opciju virtualnog shopa. U sučelju shopa korisnik ostavlja svoj broj na koji mu djelatnik A1 uzvraća poziv. Pri tome djelatnik u shopu ne vidi korisnika, koji virtualnom shopu može pristupiti iz topline svog kreveta.

Zahvaljujući podršci educiranih djelatnika, kupovina u A1 virtualnom shopu postaje brža i lakša jer korisnik u razgovoru s agentom s lokacije koja njemu odgovara dobiva brojne savjete i informacije koje mu pomažu odabrati najbolji uređaj ili uslugu. Time štedi vrijeme potrebno za kupovinu, ali i vrijeme koje bi potrošio na put do fizičke poslovnice.