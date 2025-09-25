Učenici I. gimnazije Zagreb prvi u Hrvatskoj dobivaju fakultativni predmet „Digitalna pismenost“

Mladima je internet danas mjesto socijalizacije, izražavanja i oblikovanja identiteta. Upravo zato fakultativni predmet pod nazivom „Digitalna pismenost“ stavlja naglasak na razvoj digitalnih, socijalnih i emocionalnih kompetencija, samopouzdanja, kritičkog promišljanja i kulture podrške među vršnjacima.

Fakultativni predmet Digitalna pismenost (Foto: PR)

„Iznimno smo ponosni što će naša škola prva u Hrvatskoj uvesti fakultativni predmet „Digitalna pismenost“. Naši učenici žive u digitalnom okruženju i nužno je da, uz akademska znanja, razvijaju i vještine koje će im pomoći da internet koriste na siguran, kreativan i odgovoran način. Ovim programom podižemo ljestvicu obrazovanja i približavamo ga stvarnim potrebama mladih generacija“, istaknula je Dunja Marušić Brezetić, ravnateljica I. gimnazije Zagreb.

Dunja Marušić Brezetić, ravnateljica I. gimnazije Zagreb (Foto: PR)

Kroz ukupno 35 sati godišnje, učenici će temu digitalne pismenosti obraditi kroz radionice, studije slučaja, rasprave, kreativne projekte i uporabu digitalnih alata. Pritom će imati priliku naučiti više o elektroničkom nasilju, govoru mržnje, manipulativnom sadržaju, sigurnosnim postavkama na društvenim mrežama, granicama u online komunikaciji, ali i pozitivnim praksama poput empatije, odgovornosti i aktivnog doprinosa sigurnijem digitalnom okruženju.

Iva Ančić, rukovoditeljica brenda i marketinških komunikacija, A1 Hrvatska, dodala je: „U A1 Hrvatska digitalnu pismenost smatramo temeljnim preduvjetom jednakih prilika za mlade. Kroz inicijative poput #BoljiOnline godinama educiramo djecu, roditelje i nastavnike o sigurnijem internetu. Fakultativni predmet je logičan sljedeći korak, kao sustavan i održiv način da djeci damo alate za snalaženje u digitalnom svijetu, ali i da ih potaknemo na empatiju, odgovornost i kritičko razmišljanje.”

Iva Ančić, rukovoditeljica brenda i marketinških komunikacija, A1 Hrvatska (Foto: PR)

Program se temelji na modelu pozitivnog razvoja mladih koji potiče kompetencije, samopouzdanje, povezanost, karakter i brigu za druge. Tomislav Ramljak, voditelj Centra za sigurniji internet, naglasio je važnost ovakvih programa te istaknuo da svake godine bilježe sve veći broj prijava slučajeva elektroničkog nasilja, a mladi često nemaju dovoljno znanja kako reagirati ili se zaštititi. „Ovaj program osmišljen je tako da ih pripremi ne samo za prepoznavanje rizika, nego i za pružanje podrške vršnjacima i izgradnju pozitivne digitalne kulture. Na taj način djeca postaju ne samo korisnici interneta, već aktivni kreatori sigurnijeg online okruženja.”

Tomislav Ramljak, voditelj CNZD i CSI (Foto: PR)

Pokretanjem fakultativnog predmeta „Digitalna pismenost“ A1 Hrvatska i Centar za sigurniji internet dodatno učvršćuju svoje partnerstvo u području digitalne sigurnosti i obrazovanja. Program je zamišljen kao pionirski korak koji bi mogao postati primjer dobre prakse i u drugim školama u Hrvatskoj.