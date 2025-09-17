Vrijeme za pametan izbor: Zašto je jesen pravo vrijeme za kupnju rabljenog auta?

Nakon ljetne sezone mnogi se vozači okreću razmišljanju o pametnijim, racionalnijim izborima, pa tako i kad je riječ o automobilima. Jesen je poznata kao idealno razdoblje za kupnju rabljenog vozila: potražnja se stabilizira, izbor je širi, a često se pojavljuju i modeli s boljim uvjetima.

Na platformi Bijelo Jaje trenutačno se ističe jedan takav primjer – Opel Corsa 1.2 iz 2024. godine, s tvorničkim jamstvom i niskom kilometražom.

Opel Corsa 1.2 (Foto: Autowill d.o.o.)

Pouzdano, provjereno i spremno za vožnju

Riječ je o vozilu sa snagom motora od 55 kW i svega 10.000 prijeđenih kilometara. Ono što je najvažnije, vozilo dolazi uz tvorničko jamstvo, što značajno umanjuje rizik pri kupnji rabljenog automobila.

Vozilo je dostupno preko mreže poslovnica Autowill, koje se nalaze u Zagrebu, Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Puli, Poreču i Kutini. Autowill je domaća tvrtka s 50 godina iskustva u automobilskoj industriji, koja ne nudi samo prodaju već i kompletan paket usluga: ovlašteni servis, prodaju dijelova i guma, limariju i lakirnicu.

Ono što dodatno olakšava proces kupnje je činjenica da nema troškova prijenosa vlasništva (bez upravne pristojbe), a dostupna je i opcija procjene vašeg starog vozila s mogućnošću zamjene – bilo da želite vozilo iz novije generacije ili potpuno novi model.

Ponuda koja prati sezonu

Upravo nakon sezone, u rujnu i listopadu, dolazi do povećanja ponude rabljenih vozila jer mnoge tvrtke i flote osvježavaju svoja vozila. To znači veću dostupnost provjerenih automobila, često s jasnom servisnom poviješću i manjom kilometražom. Na Bijelom Jajetu ponuda rabljenih vozila iz mreže Autowill redovito se ažurira, pa vrijedi pratiti i reagirati na vrijeme.

Opel Corsa 1.2 (Foto: Autowill d.o.o.)

Zašto odabrati provjereno rabljeno vozilo?

Kupnja rabljenog automobila ne mora biti stresna, pod uvjetom da birate provjerena vozila s jamstvom i poznatim porijeklom. Sve više kupaca prepoznaje tu vrijednost, a upravo takvu ponudu nudi Autowill, čiji rabljeni modeli kombiniraju sigurnost, dostupnost i profesionalnu podršku prije i nakon kupnje.

Rabljeni automobili danas su sve češći izbor među kupcima koji žele pouzdano vozilo uz pristupačniju cijenu. Uz opcije jamstva, poznatu servisnu povijest i mogućnost kupnje bez dodatnih troškova takva vozila postaju logičan odabir, osobito nakon sezone, kada je ponuda najbogatija.

Opel Corsa 1.2 iz 2024. godine, s malom kilometražom i jamstvom, predstavlja jednu od takvih prilika.

Opel Corsa 1.2 (Foto: Autowill d.o.o.)

Više informacija o tom modelu možete pronaći na platformi Bijelo Jaje.