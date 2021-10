Kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana objasnio je meterolog Ivan Čačić.

Iznad naših krajeva održava se duboki ciklonalni vrtlog hladnog i vlažnog zraka, koji meteorolozi još nazivaju hladna kaplja. Riječ je o sustavu koji se sporo kreće i neprestano stvara oblačno vrijeme, zbog čega vremenska prognoza najavljuje oborine.

Sutra ujutro će u većini krajeva biti oblačno, mjestimice s kišom. U najvišem gorju mogući su susnježica ili snijeg. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana vrijeme će biti promjenjivo uz sunčana razdoblja. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u unutrašnjosti slab do umjeren sjeveroistočnjak. Vremenska prognoza pokazuje da će jutarnja temperatura zraka iznositi od tri do osam, na Jadranu između devet i 14 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj će biti oblačno i kišovito, osobito poslijepodne i navečer. Puhat će slab i umjeren sjeveroistočnjak. Zbog vjetra će dnevne temperature biti niže, a popone će iznositi od sedam do devet stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji većinom će biti kišovito i jednako hladno, uz slab i umjeren sjeveroistočnjak i istočnjak. Oborina će više biti poslijepodne i osobito navečer, pri čemu lokalno mogu biti izraženije.

U Gorskom kotaru i Lici će biti oblačno, mjestimice s kišom, osobito potkraj dana. U najvišim predjelima moguća je susnježica i snijeg. Na sjevernom Jadranu će vrijeme biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, kiše će ponegdje biti potkraj dana i u noći na ponedjeljak. U višem gorju puhat će povremeno jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, koja će navečer još malo pojačati. Poslijepodneva temperatura u gorju će iznositi od tri do šest, na Jadranu od 13 do 16 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti promjenjivo do pretežno oblačno mjestimice s kišom. Navečer i u noći na ponedjeljak na jugu Dalmacije mogući su i izraženi pljuskovi i grmljavina. Puhat će umjerena i jaka bura, poslijepodne na jugu u okretanju na istočnjak i jugo. Najviša poslijepodnevna temperatura iznosit će od 15 do 18 stupnjeva.

U ponedjeljak će u unutrašnjosti vrijeme biti pretežno oblačno s kišom, lokalno i obilnom. U gorju je izgledna susnježica i snijeg. Zatim će postati promjenjivo, tek ponegdje uz mogućnost za malu ili neznatnu kišu. Puhat će većinom umjeren sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura bit će u padu, a dnevna u porastu.

U ponedjeljak će na Jadranu vrijeme biti promjenljivo, mjestimice a kišom, osobito u Dalmaciji. U utorak i srijedu barem djelomice sunčano, no rijetko može pasti i malo kiše . Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima.

Dio zemlje u crvenom

DHMZ je za nedjelju izdao upozorenje za gotovo cijelu obalu. Dio je u žutom, dio u narančastom, odnosno upozorava se na potencijalno opasno vrijeme. Podvelebitski kanal označen je crvenom bojom što znači da će vrijeme biti izuzetno opasno.

