Predsjednik Zoran Milanović rekao je u subotu u Osijeku kako vjeruje da je slučaj policajaca koji su sudjelovali u nasilju nad migrantima na granici s BiH izoliran slučaj, jer bi se u suprotnom to vidjelo i znalo, te istaknuo da se policija ne smije tako ponašati i dobro je da se poduzimaju mjere.

''Ja vjerujem da je to izolirani slučaj, jer bi se u suprotnom to vidjelo i znalo. Tako se policija ne smije ponašati i to je očito prekoračenje ovlasti. Dobro je da se poduzimaju mjere”, rekao je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović komentirajući danas u Osijeku postupanje pripadnika policije prema migrantima.

Poručio je da moramo govoriti i o policajcima koji cijele godine svaki dan rade jako težak posao za skromnu plaću i čuvaju hrvatsku granicu

''Ali, moramo govoriti i o policajcima koji cijele godine svaki dan rade jako težak posao za skromnu plaću i čuvaju hrvatsku granicu. To je težak posao u interesu šire zajednice. Ne bih htio da iz ovoga izađe stigmatizirana policija kao služba'', dodao je predsjednik Milanović.

Podsjetio je da je granica jednako država i da ljudi koji dolaze na granicu bez odobrenja i žele je priječi čine kažnjivo djelo.

''Granicu netko mora čuvati, granica je jednako država. Ljudi koji dolaze na granicu bez odobrenja i žele je priječi čine prekršaj, čine kažnjivo djelo, to su činjenice. Dakle, riješimo ovaj slučaj, ako se ustanovi odgovornost, trebaju uslijediti neke posljedice i kazna, ali ostaje problem. Na hrvatskoj granici se svaki dan skupljaju ljudi, možda i obitelji, koje žele prijeći granicu i otići negdje drugdje, ali to je protupravno. To se ne smije'', rekao je predsjednik Milanović.

Na pitanje novinara smatra li da je odgovornost u ovom slučaju individualna ili zapovjedna, predsjednik Milanović je rekao da ne zna. ''Ne vjerujem da je itko dao zapovijed za to. Slučaj je očito izoliran. Nadam se da smo to riješili. Ostaje problem granice. Vidimo da bi neke države, naši partneri iz Europske unije koji su malo više prema istoku, željeli da se vanjska granica Europske unije ogradi žicom. Ja ne bi, to smatram neljudskim'', zaključio je predsjednik Milanovć.

Predsjednik je u Osijeku sudjelovao na otvorenju Jesenskih igara poletaraca Regije Istok, a zatim na svečanosti obilježavanja 30. godišnjice osnutka "Samostalnog zrakoplovnog voda Osijek".