Toplinski val posvuda je u punom zamahu kao da je već polovica, a ne početak ljeta. Po svemu sudeći, ljetne vrućine potrajat će u neprekinutom nizu na Jadranu barem do sredine idućeg tjedna, a u kontinentalnom dijelu svoj vrhunac imat će u petak.

U srijedu ujutro vrijeme će biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti će puhati slab vjetar, a na Jadranu slabo do umjereno jugo. Gotovo posvuda, osim u gorskom području, valja očekivati tople noći, osobito na moru gdje se temperatura u mnogim mjestima neće spuštati ispod 24 stupnja.

U središnjoj Hrvatskoj vrijeme će biti pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne i navečer mogući su i izraženiji pljuskovi i grmljavina. Temperatura će porasti na 34 do 36 stupnjeva.

U istočnim predjelima bit će pretežno sunčano i jednako tako vruće. Poslijepodne i navečer, uglavnom u zapadnoj Slavoniji, postoji mogućnost za pokoji pljusak.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Jadrana poslijepodne i navečer može doći do jačeg razvoja oblaka uz pljuskove i grmljavinu. Na moru će biti pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura će poslijepodne iznositi od 27 stupnjeva u Gorskom kotaru do 33 stupnja na moru.

U Dalmaciji će vrijeme biti pretežno sunčano i vruće uz slabo do umjereno jugo. Temperatura će se kretati od 32 do 35 stupnjeva.

Temperatura mora je posvuda 25 do 27 stupnjeva. Nemojte zanemariti da i UV indeks ima vrlo visoke ljetne vrijednosti, istaknuo je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Sljedećih dana u unutrašnjosti vrijeme će biti pretežno sunčano i vruće i to najviše u petak. Lokalno, uz jači razvoj oblaka, može biti pljuskova i grmljavine.

Na Jadranu će tijekom narednih dana biti pretežno sunčano i vruće, na sjevernom dijelu uz malu mogućnost za poneki pljusak. U petak će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a u subotu će zapuhati umjerena, ponegdje i jaka bura i sjeverozapadnjak.

