Vremenska prognoza pokazuje da će se tijekom narednih dana moći još uvijek uživati u suncu, možda obaviti neke radove na otvorenom ili samo prošetati prirodom.

U petak ujutro će na obali biti sunčano uz nešto male do umjerene naoblake, osobito u Dalmaciji. No, to će sve biti visoki i tanki oblaci. Puhat će umjerena bura, pod Velebitom i jaka s olujnim udarima, tako da je za to područje do 10 sati na snazi žuto upozorenje Meteoalarma. Ujutro zbog bure može biti pomalo svježe, iako će najniža temperatura inače iznositi oko 17 stupnjeva.

Petak će u unutrašnjosti Hrvatske biti maglovit. U mnogim će krajevima biti magle i niskih oblaka, najčešće oko Save i Une, gdje će se i najdulje zadržati, moguće sve do 11 sati. Jutro će biti svježe i hladno s temperaturom od šest do devet stupnjeva, rekao je tijekom vremenske prognoze Dnevnika Nove TV meteorolog Nikola Vikić-Topić.

Drugi će dio dana u središnjoj Hrvatskoj biti djelomice do pretežno sunčan. Tamo gdje će prijepodne biti magle, sredinom dana će se ona izdići pa će tu i tamo biti još malo niskih oblaka. Na drugim mjestima će biti samo visokih, tankih oblaka uz obilje sunca i slab vjetar. Tako da će vrijeme biti ugodno uz temperaturu između 21 i 23 Celzijeva stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će biti sunčano. Magla će do podneva potpuno nestati i na nebu će biti samo malo oblaka. Puhat će slab vjetar s jugoistoka i vrijeme će biti ugodno s najvišom temperatura od oko 22 stupnjeva.

U Istri i Primorju bit će sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Bura će oslabjeti i okrenuti na slab maestral, a navečer će ponovno zapuhati slaba bura. Temperatura će rasti do 24-25 stupnjeva pa će uz slab vjetar biti toplo. U Gorskom kotaru i Lici bit će sunčano uz malu do umjerenu naoblaku i temperaturu od oko 21 stupnja.

U Dalmaciji će biti više oblaka, ali samo onih visokih, tankih i prozirnih, tako da će i dalje biti barem djelomice sunčano. Vjetar će, nakon jutarnje bure, okrenuti na slab do umjeren maestral i bit će ugodno toplo uz maksimalnu temperatura od 23 do 25 stupnjeva.

I sljedećih će dana u kopnenim krajevima vrijeme većinom biti stabilno i sunčano, ali uz promjenjivu naoblaku. U subotu ujutro će biti magle i niskih oblaka koji se mogu malo dulje zadržavati. Onda u noći sa subote na nedjelju sa zapada stiže jedno prolazno naoblačenje pa će u nedjelju rano ujutro lokalno pasti malo kiše. Vjetar će većinom biti slab, samo će u nedjelju puhati umjeren sjevernjak. Temperatura zraka bit će u malome padu: u subotu će iznositi oko 20, u nedjelju 19, a u ponedjeljak 18 stupnjeva.

Na Jadranu će tijekom narednih dana biti pretežno sunčano i ugodno toplo, a samo će povremeno biti umjerene naoblake. U nedjelju će bura ponovno ojačati na umjerenu do jaku, pod Velebitom i olujnu, pa će tad biti malo svježije. Već će u ponedjeljak oslabjeti i navečer okrenuti na jugo. Temperatura se neće previše mijenjati: minimalna će iznositi oko 16, a maksimalna oko 23 stupnja.

Srednjoročna prognoza, koja obuhvaća razdoblje idućeg tjedna, ukazuje na povratak malo promjenjivijeg vremena, povremeno uz kišu koja je najvjerojatnija sredinom tjedna, osobito na krajnjem jugu zemlje, gdje može biti i nevremena. Tijekom sljedećeg tjedna će se izmjenjivati jugo i bura, odnosno južno i sjeverno strujanje, no nema naznaka da stiže neko jače zahladnjenje.

