Iako nam je stigla mala promjena vremena, nije palo mnogo kiše. Ipak, dobro će doći svaka kap s obzirom na sušne uvjete koje imamo ovog ljeta, ali i proljeća.

U srijedu prijepodne vrijeme će biti malo do umjereno oblačno. Malo kiše može pasti u Lici, Posavini i središnjoj Hrvatskoj, a najviše sunca bit će na sjevernom Jadranu. Posvuda ostaje vjetrovito: na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na obali umjerena do jaka bura. Jutro će biti još malo svježije nego u utorak uz temperature od 15 do 18 na kopnu i od 24 do 27 na Jadranu.

Drugi će dio dana u središnjoj Hrvatskoj biti sunčan uz malo oblaka. Sjeveroistočnjak će slabjeti, a temperatura će rasti do oko 28 stupnjeva.

U Slavoniji će također biti sunčano uz znatno manje oblaka nego u utorak. Puhat će slab do umjeren sjeverac, no unatoč vjetru bit će vrlo toplo te će se temperatura kretati od 26 do 29 Celzijevih stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu vrijeme će biti pretežno vedro, ali i dalje vjetrovito. Bura će slabjeti, no i dalje će puhati barem umjereno, a pod Velebitom povremeno i jako. Temperatura će iznositi oko 30 stupnjeva. U gorju će se razvedriti i bit će toplo uz temperaturu od oko 24 stupnja.

U Dalmaciji će biti sunčano uz umjerenu naoblaku, u unutrašnjosti i malu mogućnost za kratak pljusak. Predvečer će se razvedravati. Bura će sredinom dana oslabiti, na jugu će okrenuti na maestral, a onda će navečer opet jačati na umjerenu. Temperatura će iznositi od 30 do 33 stupnja.

Jaka bura još je malo ohladila more, pa je u utorak temperatura mora iznosila između 23 i 26 stupnjeva, što je i dalje ugodno za kupanje. U srijedu će ponovno biti više sunca, osobito od sredine dana, pa je zbog toga veća opasnost od UV zračenja. UV indeks će u velikom dijelu zemlje biti visok, samo u Lici umjeren, rekao je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

U četvrtak će na kopnu vrijeme biti sunčano, a onda od petka malo nestabilnije. I dalje će biti sunca, ali povremeno i pljuskova. Jutarnja temperatura iznosit će oko 14, a najviša dnevna od 26 do 28 stupnjeva.

Na Jadranu će u četvrtak biti sunčano, a od petka malo oblačnije. U subotu su mogući lokalni pljuskovi, ponajprije u Dalmaciji. Noću i ujutro će puhati umjeren burin uz oko 22 stupnja, a danju maestral uz temperaturu oko 30 stupnjeva.

Vrlo toplo, ali ne i jako vruće vrijeme ostat će do kraja tjedna. Povratak vrućina izgledan je idući tjedan.

