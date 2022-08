Još jedan kanader je prizemljen! Ovog puta zbog krajnje bizarne situacije, odnosno sudara s jatom galebova. Tako je pola protupožarne flote sada, umjesto u zraku - na zemlji. O svemu više izvještava reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Teško je uopće prognozirati kada će ovaj kanader biti popravljen, ali ono što se zna, kaže Pezo Moskaljov, jest to da je "žutoj ptici“ u sudaru s jatom galebova oštećeno lijevo krilo. Stvarnu težinu kvara i štetu trebao bi utvrditi dežurni tim mehaničara koji je iz Velike Gorice poslan u Zemunik.

Kanader, čija je posada nakon incidenta s galebovima prekinula gašenje požara na Zrću, mora se hitno popraviti, jer u ovom trenutku, upozorava Pezo Moskaljov, Hrvatska požare može gasiti samo s 3 kanadera i 3 Air Tractora. To znači da nam je zračna protupožarna flota prepolovljena.

Uzimaju bolovanja kako bi radili u "fušu"

Dodaje da su oni koji su trebali popraviti, servisirati i isporučiti kanadere na vrijeme, više puta izigrali obećanja, višestruko probijajući i pomičući rokove. Dok na hrvatskoj obali ozbiljno gori, oni još remontiraju dio zrakoplova koji je trebao biti gotov i prije protupožarne sezone. Oni, pak, tvrde kako nisu krivi za kašnjenja.

Dio mehaničara im je na odmoru, a neki s lažnih bolovanja rade u "fušu“ izvan granica, a nitko od njih ne želi na sebe preuzeti prozivke za kašnjenja. Uz sve to dogodilo se ono čega se Hrvatska najviše pribojavala u tom kaosu s remontom, a to je da jedna relativno mala stvar kao što je jato ptica, cijeli sustav dovede do ruba pucanja.

FOTO VIDEO Pogledajte kako izgleda Zrće nakon požara: Vatrogasci u priobalju nemaju odmora, pomogao i poznati glumac

VIDEO U požaru na Hvaru poginula jedna osoba, Dnevnik Nove TV doznaje detalje strašne tragedije

Možemo se samo pitati što će biti kada preostali zrakoplovi koji sada lete budu morali na redovite servise. Tko će ih tada zamijeniti, pita se Ivana Pezo Moskaljov, dodajući da ih već sada razvlače po cijeloj hrvatskoj obali.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr