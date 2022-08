Uživo iz Washingtona za Dnevnik Nove TV javio se dopisnik Al Jazeere Ivica Puljić koji je prokomentirao najnoviji događaj koji trese Ameriku - Donald Trump prvi je bivši predsjednik kojem su istražitelji FBI-ja pretresli rezidenciju. Provjeravaju gdje je sakrio dokumente koje je navodno protuzakonito odnio sa sobom iz Bijele kuće. Trump nije bio na Floridi, ali optužuje vlasti da ga progone kako bi spriječile njegovu novu predsjedničku kandidaturu.

Zaoštravanje, smatra Puljić, može dovesti do samo još većeg kompliciranja ionako komplicirane situacije u američkom društvu, a to može dovesti do novih podjela, ali i jačanju Trumpove izborne baze.

"Trump će vjerojatno iskoristiti ovu situaciju te će i službeno obznaniti svoju kandidaturu za predsjedničke izbore“, smatra Puljić, ističući da ovo nije bila nikakva racija, već nešto planirano. "Godinu dana već se vode istrage i najavljeno je da će do ovoga doći. Svi su znali za to, čak je i Trumpov odvjetnik surađivao s FBI-jem." Dodaje kako ovdje nije bilo nikakve drame, ali da je ovo svakako događaj bez presedana u američkoj povijesti.

Trump će se htjeti osvetiti

"Trump je osvetoljubiv. On će nastojati doći u Bijelu kući kako bi se osvetio onima koji stoje iza ovoga“, upozorava Puljić naglašavajući da će Trump u tom slučaju moći kontrolirati ministra pravosuđa i direktora FBI-ja.

Prosvjednici izašli na ulice u znak potpore Donaldu Trumpu nakon što je FBI pronašao neovlaštene dokumente

FOTO Kako je Trump uništavao povjerljive dokumente: Razotkrili ga majstori, hitno su pozvani u Bijelu kuću da spase stvar

Ukoliko ga se optuži za kazneno djelo, utoliko će Trumpu biti onemogućeno podnijeti kandidaturu za predsjednika jer ustav ne dopušta osobama koje su pod kaznenim djelom da obnašaju savezne pozicije. Pretpostavlja se, dodaje, da će sve završiti na Vrhovnom sudu te zaključuje mora postojati neki jako dobar razlog zašto se FBI odlučio na ovakav potez. "Ministarstvo pravosuđa i FBI ne bi ovo radili da doista nemaju mnogo, mnogo razloga", kazao je Puljić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr