Stiže nam promjena vremena koju će donijeti kiša i ponegdje izraženiji pljuskovi. Glavninu oborina očekujemo u poslijepodnevnim i večernjim satima, dok će prvi dio dana u unutrašnjosti biti čak više manje suh.

Jutro će danas biti umjereno do pretežno oblačno, a u kopnenim krajevima će mjestimice biti magle. Na sjevernom Jadranu i u predjelima uz Jadran ponegdje će već ujutro biti kiše ili pokojeg pljuska. Kako dan bude odmicao, kiše će biti sve više, a kišonosni oblaci širit će se i na jug i na kopneni dio zemlje. Jutarnja temperatura će u unutrašnjosti iznositi od četiri do devet, a na Jadranu od 11 do 14 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati oblačno i većinom kišovito vrijeme. Vjetar će okretati na sjeverni i sjeveroistočni uz koji će prema večeri biti i nešto svježije. No, prije toga će temperatura ipak malo rasti te će sredinom dana iznositi od devet do 12 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji danas će biti umjereno do pretežno oblačno, a poslijepodne i prema kraju dana moguće je uglavnom malo kiše. Prvo će pasti u zapadnoj Slavoniji, a kasnije i na krajnjem istoku. Temperatura će iznositi od devet do 13 stupnjeva.

U gorskim krajevima i na sjevernom Jadranu lokalno može biti obilnije oborine, osobito u drugom dijelu dana. Jako jugo okrenut će na buru koja će potom jačati. Temperatura će u gorju iznositi od 10-12 stupnjeva, a od 15 do 17 na sjevernom Jadranu. Navečer, uz zahladnjenje, u najvišem gorju može zalepršati i pokoja pahulja.

U Dalmaciji će poslijepodne biti kiše, pljuskova i grmljavine, pri čemu pljuskovi na mjestima mogu biti izraženiji, a kiša obilnija. Veći dio dana puhat će jako jugo, a prema večeri će na sjevernom dijelu zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko 17-18 stupnjeva.

U utorak će se vrijeme u kopnenim krajevima razvedravati. Nešto kiše još može pasti ujutro na istoku zemlje. Od srijede će posvuda vrijeme biti stabilnije, no to ponovno za kopno znači i maglu koja će vjerojatno u četvrtak biti i dugotrajnija. Temperatura će postupno biti sve niža, osobito jutarnja koja će biti sve bliža Celzijevoj ništici.

I na moru će se u utorak razvedravati, a samo u Dalmaciji još može biti ostataka kiše. Jaka bura s olujnim udarima oslabjet će u srijedu. Sredinom tjedna na moru će ponovno prevladavati sunčano, a danju i podjednako ugodno kao i do sad, jedino će jutra ipak postati svježija.

