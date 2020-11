Borba protiv političke korupcije postala je ogledalo hrvatskog pravosuđa. Najočitiji primjer su postupci protiv Ive Sanadera koji traju deset godina, a za većinu presuda još se čeka epilog. Što pravomoćno, što nepravomoćno, dosad je osuđen na 22 i pol godine zatvora i mora vratiti ukupno 74 milijuna kuna.

Moćan i utjecajan, Ivo Sanader godinama je vladao političkom pozornicom. "Sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom ima svoje vrijeme", rekao je Sanader početkom srpnja 2009. godine te i otišao bez pravog objašnjenja.

Potom se dogodio preokret i postao je bjegunac, lice s tjeralice i simbol političke korupcije. Bivši premijer prije deset je godina uhićen u Austriji, nakon čega počinju pravosudne nevolje i život iza rešetaka. Iz Remetinca je dovođen u sudnicu.

Godine 2011. izlazi na slobodu uz jamčevinu, a godinu dana kasnije proglašen je krivim i ponovno se našao iza rešetaka. Dobio je deset godina za ratno profiterstvo i uzimanje mita, a u zatvoru je dosad proveo oko 5,5 godina. No, presude su padale.

"Ne pozna se nijedan slučaj u kojem se čovjeku na istom sudu za slično djelo u istom vremenskom razdoblju sudi u četiri do pet različitih postupaka. To nema, to je trebalo spojiti. Da je bilo spojeno, ja bih još danas bio na slobodi", rekao je Sanader kad je u studenom 25. 11. 2015. izlazio na slobodu.

Mora vratiti 74 milijuna, a imovina mu je blokirana

Procesi su se nastavili i prije godinu i pol ponovno je uhićen.

"Ovo je jedan od najglupljih i najbezveznijih predmeta za koje sam ja uopće čuo", rekao je Sanader početkom travnja 2019. godine.

Međutim, zbog predmeta Planinska pravomoćno je osuđen na šest godina zatvora. Kažnjen je zbog uzimanja provizije pri kupoprodaji zgrade ministarstva i oduzelo mu se 17,5 milijuna kuna. Osim toga ima i četiri nepravomoćne presude za druga kaznena djela.

Zbog restorana Marčelino i druženja s Hernadijem te presude za uzimanje mita od šefa MOL-a koja je uslijedila, Sanader je osuđen na šest godina zatvora.

Tvrtka Roberta Ježića mora nepravomoćnom odlukom vratiti pet milijuna eura. Isto toliko mora vratiti Sanader koji čeka pravomoćnost presude za ratno profiterstvo u aferi Hypo. Dobio je 2,5 godine zatvora, a za ovu aferu mora vratiti oko 3,5 milijuna kuna. Za slučaj HEP DIOKI je nepravomoćno oslobođen.

Posljednja je presuda u slučaju Fimi media. Dobio je osam godina zatvora, a mora vratiti 16 milijuna kuna. Za sve presude govorio je da je "taj kazneni progon bio dio političkog progona".

Ukupno, bivši premijer osuđen je na 22,5 godine zatvora i državi mora vratiti 74 milijuna kuna, no pitanje je kako će to učiniti. Imovina mu je blokirana za proces Fimi media i država ima problem naplate za ostalo. U zatvoru, ako mu se objedine kazne, ne može provesti dulje od 15 godina, a ima pravo i na uvjetni otpust.

