Samo ovoga mjeseca, od posljedica zaraze koronavirusom umrlo je više od 500 ljudi - to je polovica svih umrlih od početka epidemije. U bolnice svakoga dana stiže više ljudi, nego što ih se otpušta.

S predstojnikom klinike za infektologiju splitskog KBC-a Ivom Ivićem razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

Na Križinama zbog koronavirusa trenutno leži 126 pacijenata. "Nažalost više primamo nego što otpuštamo pacijenata. Povećava se broj onih koji ostaju u bolnici. U prvom koraku smo osigurali 180 kreveta, tako da nismo još popunjeni, ali broj raste i moramo oslobađati, tako da smo 30 kreveta već organizirali. Najkasnije preksutra imat ćemo 200 kreveta u tom ritmu ćemo, prateći punjenje bolnice i oslobađati kapacitete. Nažalost sada na uštrb drugih djelatnosti", kazao je Ivo Ivić.

Predstojnik kaže da nikad nije bio pristalica lockdowna, ali je "pristalica toga da budemo strogi u provođenju jednostavnih mjera koje onemogućavaju situaciju u kojoj je potreban lockdown", kaže Ivić.

Na pitanje riskiramo li živote zbog gospodarstva Ivić kaže da se ne bi zaletio tako nešto reći, ali smatra da "neprovođenjem jednostavnih mjera prethodnih mjeseci sada imamo situaciju da je sve više i više umrlih i tu je formula jednostavna".

Što se tiče cjepiva, kaže da bi bio prestretan da se do proljeća cijepe najugroženije skupine. "Mnogi govore o svjetlu na kraju tunela, samo nitko ne zna koliko je taj tunel dug. Bio bih presretan kad bismo do proljeća uspjeli procijepiti najugroženije skupine, a prije ljeta teško da ćemo obuhvatiti stanovništvo i to su vrlo optimistične procjene", rekao je Ivić koji nije optimističan niti pesimističan što se tiče trenutne situacije, ali smatra da smo mogli i bolje.

