Veći dio zemlje u subotu je prekrivao sivi oblačni sloj, ali je sredinom dana došlo do kidanja naoblake. U nedjelju još uvijek neće biti posve stabilno, pa će biti mogućnosti i za poneki pljusak, no generalno bi se naoblaka posvuda trebala razbijati. Stabilnije će biti prema sredini sljedećeg tjedna, kad ćemo se prvi put ove sezone približiti i ljetnom vremenu.

U nedjelju ujutro će vrijeme biti oblačno ili promjenjivo oblačno, povremeno s kišom ili ponekim pljuskom, ponajprije u središnjim i gorskim krajevima. Na Jadranu će biti manje oblaka, no duž obale bi kasnije zato moglo biti sporadičnih pljuskova. Na moru će biti nešto bure, a južnije većinom slab vjetar promjenjiva smjera. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od devet do 14, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva.

Poslijepodne se u središnjoj Hrvatskoj očekuje više sunčanih razdoblja, no zapadnije može biti i lokalnih pljuskova s grmljavinom. Povremeno će puhati umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti od 21 do 24 stupnja.

Povoljnije poslijepodne bit će i na istoku zemlje. Ondje će najvjerojatnije biti i najviše suha vremena. Uz sunčana razdoblja, temperatura će se popeti i do 25 stupnjeva, rekao je u Dnevniku Nove TV meteorolog Darijo Brzoja.

Na sjevernom Jadranu će biti malo više sunca nego u gorju, no i u gorskoj Hrvatskoj naoblaka će se postupno kidati. Ipak, lokalne nestabilnosti tijekom dana mogu se manifestirati kroz sporadične pljuskove i grmljavinu. Na moru će puhati bura koja će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura na moru će iznositi oko 21-22, a u gorju većinom od 15 do 20 stupnjeva.

Ponekog pljuska poslijepodne još može biti i u Dalmaciji, osobito u unutrašnjosti. Bit će i sunca, vjetar će biti slab i promjenjiva smjera, a temperatura će iznositi oko 22 stupnja.

Idućih dana će u kopnenim krajevima biti sunčanije, no početkom tjedna, uz promjenjivu naoblaku, još uvijek će biti mogućnosti i za poneki pljusak. Prema sredini tjedna će biti stabilnije, vedrije i sve toplije. Zapuhat će jugozapadnjak uz koji će temperatura već u srijedu ići preko 25 stupnjeva.

Na Jadranu će od početka tjedna prevladavati sunčano te ugodno toplo vrijeme. Tijekom noći i jutra puhat će bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i zapadnjak. U srijedu vjetar okreće na jugozapadni pa će i na moru temperatura zraka porasti, što znači da će i more polako postajati toplije. Trenutno je između 16 i 18 stupnjeva, dakle gotovo na granici koja se može preporučiti za kupanje.

