Ovako možete jeftinije kupiti nekretninu: "Svakih 15 dana obično možemo pregovarati"

S obzirom na to kakve su cijene na tržištu nekretnina u Hrvatskoj, teško je pronaći dobru ponudu, no postoje načini koji kupcima mogu povećati šanse da kupe novi dom po pristupačnijoj cijeni. Jedna od najpoznatijih svjetskih platformi za nekretnine, Zillow, objavila je osam ključnih savjeta za pronalazak najpovoljnije ponude. Savjeti se temelje na iskustvima agenata za nekretnine.

1. Tražite nekretnine koje na tržištu su duže od 30 dana

Dobre ponude često se kriju među nekretninama koje su duže na tržištu, tjednima i mjesecima. Agenti savjetuju kupcima da počnu potragu s nekretninama koje su u oglasnicima barem dva tjedna.

"Svakih 15 dana obično možemo pregovarati o dva do tri posto popusta. Nakon 30 dana ponekad možemo dobiti 5 pa do 10 posto nižu cijenu", rekao je agent.

2. Izbjegavajte potpuno uređene ili jako zapuštene kuće

Možete uštedjeti kupnjom kuće koja nije potpuno spremna za useljenje i sami napraviti neke popravke. Malo uloženog truda može povećati vašu kupovnu moć.

Ali izbjegavajte kuće koje traže potpunu renovaciju osim ako nemate zaseban budžet za tu namjenu. Renovacije su često skuplje i dugotrajnije nego što izgledaju na prvi pogled. Idealno je kupiti kuću koja zahtijeva kozmetičke zahvate (npr. bojenje zidova, novi tepisi), ali nema strukturne probleme.

3. Istražite jeftinije alternative samostojećim kućama

Jednokatnice s dvorištem su san mnogih, ali postoje i druge mogućnosti, primjerice kuće u nizu, montažne kuće ili pomoćni objekti koji se mogu preurediti.

4. Prihvatite manje poželjne karakteristike

Možda vaša buduća kuća nije moderna kuća, ali upravo takve kuće mogu biti znatno jeftinije. Prihvaćanjem kuće s manje poželjnim karakteristikama možete živjeti u kvartovima koji bi inače bili izvan vašeg budžeta. Kuće uz benzinsku postaju, željezničku prugu ili prometnu cestu mogu biti dosta jeftinije ili im se temeljem toga može rušiti cijena.

5. Razmotrite ponude kuća s uvjetnim statusom

Radi se o nekretninama koje se prodaju pod posebnim uvjetima kupnje. To su kuće ili stanovi gdje vlasnik traži dodatno vrijeme za korištenje ili iseljenje. Kod nekih nekretnina stoji da su rezervirane, no onda se opet nađu u oglasniku, a to može značiti da je kupoprodaja propala. Možda je kupac odustao, propao mu je kredit ili nešto treće.

6. Pogledajte dražbe nekretnina

Ako vlasnik ne može otplaćivati kredit, kuća ide na dražbu. Početne cijene takvih nekretnina obično su znatno povoljnije od tržišnih, no proces kupovine je zahtjevniji, pa se preporučuje suradnja s pravnicima ili agentima specijaliziranima za ovrhe. O tome kako kupiti nekretninu koja se prodaje na javnoj dražbi pisali smo OVDJE.

7. Najviša ponuda ne mora uvijek pobijediti

Nemojte odustati od kuće s više ponuda samo zato što ne nudite najviše. Nekad najviša ponuda propadne, a nekad prodavatelju više znači fleksibilnost nego novac ili im je jedan kupac jednostavno simpatičniji od drugog.

"Prodavateljima je nekad važnije da mogu ostati u kući dok ne nađu novu nego dobiti više novca", navodi portal Zillow.

8. Istražite državne i lokalne programe pomoći

Ovaj savjet ne pomaže direktno pronaći jeftiniju kuću, ali vam može olakšati kupnju. Iako više nema APN-ovih kredita, tu su nove porezne olakšice, poput povrata poreza na nekretnine ili 50 posto PDV-a na novogradnje. Također, neke jedinice lokalne samouprave imaju vlastite potpore za mlade obitelji, poput dodjele zemljišta ili novčanih sredstava za izgradnju kuće.

Pročitajte i ovo gdje je tome kraj? Hrvati bijesni zbog cijena nekretnina: "Imam 185.000 eura keša, kažu mi da nije dosta"; "Svaki put dođe mi da plačem"

Pročitajte i ovo mnogi su u niskom startu Tko sve ima pravo na povrat poreza za prvu nekretninu? Pogledajte kada se predaju zahtjevi i isplaćuje novac

Pročitajte i ovo prenapuhane cijene "Tražio je 360.000 eura, mi ponudili 168 tisuća i kupili": Hrvati otkrili kako spustiti cijenu nekretnine