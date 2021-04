U petak je diljem zemlje temperatura u najtoplijem dijelu dana prelazila 20 stupnjeva, a jučer je jedva prešla 10. Ovakvo promjenjivo vrijeme ostaje s nama sve do sredine sljedećeg tjedna pa možemo očekivati blago zatopljenje i još jedno zahladnjenje koje će donijeti susnježicu i snijeg.

U jutarnjim satima ovog će Uskrsa biti promjenjivo oblačno, mjestimice može pasti još malo kiše – većinom na istoku – dok će u gorju biti snijega. Vjerojatnost za kišu je manja na obali.

Ujutro će puhati slab do umjeren sjeverac, na obali umjerena i jaka bura, pod Velebitom i Biokovom s olujnim udarima. Najniža temperatura u nizinama u unutrašnjosti iznosit će od jednog do četiri stupnja, u gorju će se spuštati i do -3, a na moru će iznositi od pet do 10 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj u nastavku će dana biti djelomice sunčano, ali povremeno, uz više oblaka, može pasti malo kiše ili kakav kratkotrajan pljusak. Uz slab do umjeren sjeverac, temperatura će dosezati od 10 do 12 stupnjeva.

Vrlo slično vrijeme bit će i u Slavoniji i Baranji, gdje će također biti djelomice sunčano uz mogućnost za kratkotrajne pljuskove. Uz slab do umjeren sjeverac, temperatura će i ovdje iznositi od 10 do 12 stupnjeva.

U gorju će vrijeme biti promjenjivo oblačno, moguća su sunčana razdoblja, ali i kratkotrajni pljuskovi susnježice ili snijega. Maksimalna dnevna temperatura od iznosit će od šest do devet stupnjeva. Na sjevernom Jadranu bit će nešto više sunca, a jaka bura će prema kraju dana postupno slabjeti. Temperatura će sjeveru Jadrana iznositi od 14 do 17 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti pretežno sunčano i vjetrovito, ali i ovdje će bura slabjeti prema kraju dana. Mjerit će se između 14 i 17 stupnjeva.

U ponedjeljak ujutro na kopnu će biti magle i mraza, ali danju će biti malo toplije. U utorak slijedi novo osjetno zahladnjenje sa susnježicom i snijegom, a sredinom tjedna vrijeme će se postupno smirivati.

Na moru će ponedjeljak biti sunčan, a bura će okrenuti na jugo u jačanju. U utorak će doći do novog pogoršanja s kišom i grmljavinskim pljuskovima, a jako jugo okretat će na jaku i olujnu buru. U srijedu će i na moru doći do smirivanja vremena, a s promjenom će doći do zahladnjenja, osobito na sjeveru.

