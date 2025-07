Paige Bell (20) pronađena je mrtva u strojarnici prošlog četvrtka, dok je jahta bila usidrena na malenom otoku Harbour na Bahamima.

Za ubojstvo mlade žene optužen je njezin kolega iz posade, inženjer Brigido Munoz (39), koji se danas pojavio pred sudom gdje mu je pročitana optužnica za ubojstvo.

Paige Bell Foto: Facebook/Screenshot

Tužiteljstvo navodi kako je žrtva pronađena djelomično razodjevena te da je bila seksualno zlostavljana. Tužitelji su izjavili kako je Južnoafrikanka imala posjekotine na vratu i obrambene ozljede na rukama, što upućuje na to da se pokušala obraniti od napadača. Munoz, meksički državljanin, nije iznosio obranu, piše Daily Mail.

Glavni sudac Roberto Reckley odbio mu je jamčevinu i odredio zadržavanje u pritvoru do saslušanja zakazanog za 20. studenog. Policija je potvrdila da je Paige Bell iz Johannesburga, Južna Afrika, pronađena mrtva na luksuznoj motornoj jahti Far From It, dok je plovilo bilo usidreno na Harbour Islandu prošlog tjedna.

Paige je trebala proslaviti 21. rođendan 14. srpnja, za što je bila planirana velika proslava. Međutim, 3. srpnja pronađena je mrtva u strojarnici s vidljivim ozljedama. Pokraj nje je bio Munoz koji je imao teške ozljede ruke, a policija je navela da se pokušao ubiti.

Brigido Munoz Foto: N'Cuffs/X/Screenshot

Okolnosti smrti Paige Bell još su uvijek pod istragom, priopćila je policija.

Jahta Far From It, izgrađena 2008. godine, ima pet apartmana i iznajmljuje se bogatim klijentima po cijeni između 100.000 i 120.000 funti tjedno.