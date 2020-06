Kiša i pljuskovi stižu prvo na sjeverni Jadran i u gorje, a do kraja nedjelje ih onda može biti gotovo posvuda u zemlji.

Ponedjeljak će biti najkišovitiji, no nestabilno će se potom nastaviti i u utorak, a dijelom i u srijedu s tim da će prema sredini tjedna nestabilnosti ipak biti manje.



U blizini naših krajeva možda nema nekih izraženijih fronti, no u višim slojevima atmosfere kruži vlažan i hladniji zrak pa će atmosfera idućih nekoliko dana biti nastabilna. Tlak je snižen i u prizemnom sloju.



U takvim okolnostima, nedjeljno jutro će još u većem dijelu zemlje biti barem djelomice sunčano: promjenjivije u početku uz mogućnost za pokoji pljusak tek na sjevernom Jadranu i u gorju. Puhat će većinom slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, prema otvorenom moru i sjeverozapadni, a temperatura će biti većinom između 15 i 20 stupnjeva.



Poslijepodne nestabilnije i u sjeverozapadnom dijelu zemlje pa su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, češće prema večeri. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, a tempertura oko 27 stupnjeva.



Vrlo toplo bit će na našem istoku, u Slavoniji i Baranji. Temperatura oko 28 stupnjeva, a i ovdje prema kraju dana raste vjerojatnost za jači razvoj oblaka i pljuskove. Puhat će većinom slab do umjeren zapadni vjetar.



Na sjevernom Jadranu u nedjelju promjenjivo i nestabilno. U gorju malo više sunca, no i ovdje će kao i na moru veći dio dana biti uvjeta za lokalne pljuskove i grmljavinu: poglavito u Gorskom kotaru. Puhat će slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare ponegdje jak, dok će temperatura biti većinom između 22 i 25 stupnjeva, samo u Gorskom kotaru malo niža.



U Dalmaciji i u nedjelju većinom sunčano, no ne i posve stabilno pa je i ovdje poslijepodne moguć pokoji pljusak, uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 25 stupnjeva.



I u prvoj polovici novog tjedna nastavit će se nastabilno. Povremeno kiša ili pljuskovi, čak izraženiji i praćeni grmljavinom, osobito u ponedjeljak. Od srijede mirnije. Puhat će vjetar sa sjevera, a temperatura se neće značajnije mijenjati, možda bude tek malo niža nego za vikend.



I na Jadranu uz promjenjivu naoblaku povremeno kiša ili pljusak, također moguće izraženiji, i to vjerojatno u ponedjeljak. Od utorka sunčanije, a pljuskovi će biti sve rjeđi. U ponedjeljak malo svježije, potom ponovno toplo i na moru.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr